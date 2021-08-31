最近日本東京地鐵站內發生一宗轟動的淋潑腐蝕液體傷人案，一名男子在晚上時份突然用硫酸（硫镪水）迎面襲擊正在乘搭扶手電梯的22歲上班族，導致他臉部和眼睛嚴重灼傷，而旁邊的女子亦受輕傷。兇手事後逃離現場，警方通過閉路電視追查，並公開其照片於全國通緝，最後在沖繩拘捕他。不過這並非「無差別傷人」案件，根據受害人證供，兇手居然是因為大學時期的一句說話而懷恨在心，釀成今次的慘劇，日本網民都在新聞下留言炮轟兇手：「你也太玻璃心了吧！」



根據日媒「ANN NEWS」報道，8月24月晚上約9時，東京地鐵白金高輪站內一名身穿黑色短袖及長褲、頭戴帽子和口罩的微胖男子，突然襲擊一名正在乘搭扶手電梯的22歲男子，向他淋潑腐蝕性液體「硫酸」，然後立即逃離現場。受害者的眼睛和面部嚴重灼傷，需要至少治療半年，而另一名路過的女子則踩到液體後摔倒，腿部受輕傷。

警方通過閉路電視調查後，鎖定疑犯「硫酸男」名叫花森弘卓，今年25歲。他在行兇後前往品川站，再乘坐新幹線回到靜岡的家中，然後又再度離開，行蹤不明。日本警方於27日發布了疑犯的照片在全國通緝，並於其家中進行地氈式搜索，最後於案發4日後，疑犯花森弘卓在沖繩縣落網。

大家本來以為這是一件「無差別傷人」案件，不過根據受害人證供，他和犯人是同一間大學的前後輩，花森曾因為大學時期的一句說話而懷恨在心，釀成今次的慘劇！就連網民也留言炮轟他：「你也太玻璃心了吧！」👇👇👇點擊圖片看花森弘卓襲擊大學師弟的原因👇👇👇

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據調查顯示，犯人花森弘卓的家境不錯，父母從事醫療相關工作，不過近年因病不幸相繼離世，留下他獨居在靜岡市一間獨棟式大屋內。他是受害人的前輩，兩人都是沖繩琉球大學理學部的學生，並一同參加了電影研究社團，然而畢業後便沒有聯繫。根據受害人證供，在學時期曾經因為一次沒有用敬語稱呼花森，而被對方破口大罵「不是花森！應該叫花森前輩吧！」而今次的襲擊前，兩人在東京六本木偶遇，當時花森仍對大學時期的事懷恨在心，並對他說過「你以前曾看不起我，對吧」，成為了慘劇的導火線。

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