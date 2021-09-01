【開學 / 大學 / 中大 / 大學生 / Freshman】臨近9月開學季節，一眾將升讀大學的新鮮人，是否急不及待要投入多姿多彩的大學校園生活呢？不過大學老鬼常言道，「識人好過識字」，一眾大學新生入U點樣識朋友呢？



《愛·回家之開心速遞》劇照

根據非正式統計，大學老鬼10大後悔事，其中一項實有「太摺」、「識人太少」。不少大學生曾在 CUHK Secrets 呻「好多人話識人好過識字，我好同意，有時識唔同朋友會學到唔同嘢，擴闊自己眼界，奈何自己係一個內向嘅人，又有啲慢熱，變咗係大學識嘅朋友好少，自己都有努力嘗試，但真係唔易。」常言道「識人好過識字」，一眾大學新生入到U，又或者大學開學聚會中要點樣識朋友呢？

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如果自問是陌生環境下不敢主動，但仍可接話的小害羞同學，就算不主動帶起話題都沒關係，在大學開學聚會中不妨留意身邊哪一位同學仔最健談，然後試著對對方示好，當他感覺到你的善意時，就會開始拋話題給你，到時候順著接下去就好了，回答不妨多一些反問。

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大學四年轉眼就過，很多人回想大學生涯是投入社會工作前最幸福的日子，所以剛入大學的Freshman寶寶，要記住離開自己的舒適圈，多作一些新嘗試，認識一些新朋友，不然四年後就會後悔了。

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每年總有大學老鬼喜歡開玩笑，捉弄剛入U不懂大學文化的大一新生，騙他們說「年度火警演習要鬥快集隊」、「大學校門會有保安捉無扣頸頭鈕同裙過短」、「中大搭校巴要校巴証」、「大學上堂去廁所/飲水前要舉手問教授」、「大學書局門口每年都有各科書單」⋯⋯ 回想當年大家又聽過甚麼經典年經老鬼大整蠱老作的「大學校規」呢？

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講完笑，都要了解大學的真實情況，今次先說說中大。自成一角的中大，常被稱為「山城」，中大獨有的自我介紹方法、中大傳說、 大學用語⋯⋯即將升讀中大的Freshman寶寶又知道幾多呢？中大同學有獨特自我介紹的方法，普遍均以四個字完成自介。第一個字為書院簡稱、第二及第三個字為學系、第四個字為年級。例子：聯合書院理學院一年級生，簡稱「聯理學一」；和聲書院醫學院一年級生，則簡稱「和醫學一」。想知更多？即Click入圖輯睇下啦！

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