網民去女友家過夜驚見美魔女伯母！廁所做驚人舉動更因此想分手

美魔女（びまじょ）一詞源自於日本光文社所發行的時尚雜誌《美STORY》，意思是指「35歲以上仍然才貌兼備的女性，就像女巫般施展魔法使自己看起來年輕美麗。
以下是網民在「爆料公社APP-匿名館」刊登的內容：
今天第一次見到女友的媽媽驚為天人啊！60歲的人看起來像40出頭的美魔女！看一下女友35歲都沒她媽那麼漂亮。
+6
今天要睡女友家，如果假裝夢遊跑到她媽房間不知道有沒有機會吃到？剛剛在廁所看到她媽掛在衣架的胸罩，拿起來聞了一下就in了。
小弟今年25歲，本身就喜歡跟姐姐交往，現在發現女友的媽媽那麼正，開啟了我的新世界，如果我順利睡到女友的媽媽該怎麼跟女友提分手啊？要是有機會跟女友的媽媽在一起，女友想跟我睡我該怎麼辦？好刺激喔！
【社員回文】
「想吃母女丼」、「吃啦！哪次不吃了！」、「啊結果怎麼樣?記得更新哦」、「農曆7月，怪事真多」、「衣服包住的地方你看到了再說」、「60歲已經乾了……」、「不要一直看謎片幻想！」
延伸閱讀：日男拍拖7年 從未發現女友竟然係大自己25歲美魔女▼▼▼
+15
【同場加映】日本「美魔女選美」單親媽勇奪亞軍 與19歲女兒合照似足姊妹爆紅（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+23
美魔女藍心湄著高衩連身衣 曬傲人上圍及逆天長腿為東奧選手打氣台灣疫情｜失業美魔女「下海」幫補家用 第一次即遇警方放蛇被逮法國62歲白髮美魔女當模特兒令人驚豔 年齡只是數字透露美麗秘訣新抱驚悉美魔女奶奶離婚後竟狂歎廿幾歲小鮮肉 仲要做埋人哋小三40歲以上最美名人民調出爐 51歲Jennifer Lopez美魔女凍齡有術
【本文獲「爆料公社」授權轉載。】