網民去女友家過夜驚見美魔女伯母！廁所做驚人舉動更因此想分手

美魔女（びまじょ）一詞源自於日本光文社所發行的時尚雜誌《美STORY》，意思是指「35歲以上仍然才貌兼備的女性，就像女巫般施展魔法使自己看起來年輕美麗。



以下是網民在「爆料公社APP-匿名館」刊登的內容：

今天第一次見到女友的媽媽驚為天人啊！60歲的人看起來像40出頭的美魔女！看一下女友35歲都沒她媽那麼漂亮。

+ 6

今天要睡女友家，如果假裝夢遊跑到她媽房間不知道有沒有機會吃到？剛剛在廁所看到她媽掛在衣架的胸罩，拿起來聞了一下就in了。

小弟今年25歲，本身就喜歡跟姐姐交往，現在發現女友的媽媽那麼正，開啟了我的新世界，如果我順利睡到女友的媽媽該怎麼跟女友提分手啊？要是有機會跟女友的媽媽在一起，女友想跟我睡我該怎麼辦？好刺激喔！

【社員回文】

「想吃母女丼」、「吃啦！哪次不吃了！」、「啊結果怎麼樣?記得更新哦」、「農曆7月，怪事真多」、「衣服包住的地方你看到了再說」、「60歲已經乾了……」、「不要一直看謎片幻想！」

延伸閱讀：日男拍拖7年 從未發現女友竟然係大自己25歲美魔女▼▼▼

+ 15

【同場加映】日本「美魔女選美」單親媽勇奪亞軍 與19歲女兒合照似足姊妹爆紅（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 23

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】