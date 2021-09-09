「人生重開模擬器」爆紅！超簡單網頁遊戲極易沉迷　你結局係點？

你有時候會不會想著「要是人生能重來就好」？近期一款爆紅的小遊戲「人生重開模擬器」就能滿足你的心願！「人生重開模擬器」是由中國人設計的一款遊戲，不只可以自己調配要顏值、智力多少，還會依據你調配的特質發展出不同的人生結局，一起來看看吧！
是生是死全是命運！ 「人生重開模擬器」讓你開始新人生
首先會出現「天賦抽卡」，你可以選澤其中3種，選項都非常有趣，像是「佛宗（考上哈佛大學的機率提高）」、「易胖體質（顏值更容易降低）」。
選完天賦後，可以調配你的顏值、智力、體質各要多少，這些數值也會影響你之後的人生發展。
選擇「開始新人生」後，就會出現你的一生經歷怎樣的事件，其中還有跟上時事的新冠肺炎、塔利班組織等，還會以意想不到的方式死亡，其實就跟真實人生一樣，事事難料呀！
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