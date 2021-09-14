Netflix｜5大18禁韓劇韓韶禧兩部大不同　《人格四重奏》IU展魅力

現在最火的追劇平台，相信非 Netflix 莫屬，不僅自創出許多高優質的戲劇，內容更是包羅萬象，在涉及政治、愛情、驚悚等面向以滿足觀看人味蕾的同時，許多作品的呼聲更是高過電視平台播出的戲劇，可以說是現代人必備的追劇神器。而小編今天就來跟大家推薦幾部，未滿 18 歲兒少不宜的 Netflix 韓劇，且每部呼聲都相當的高！



《無法抗拒的他》

改編自同名漫畫《無法抗拒的他》，主要講述即使不相信愛情、但仍想戀愛的女人劉娜比，和認爲戀愛很麻煩、但很享受曖昧的男人朴宰彥之間超現實主義的浪漫愛情故事，開播前因主演群宋江與韓韶禧兩人外型不但般配又剛好同年，因此網友們都相當期待這對螢幕 CP 的表現，加上煽情刺激的 18 禁題材，也讓大家相當的期待兩人間能擦出什麼火花。但有些許可惜的地方就是，後期該劇因被配角的誹聞以及被評內容空洞，而導致在電視收視率方面不佳，但卻在網路平台上獲得極高的討論度，就可知該部戲劇其實還是有許多亮點值得大家觀看的，因此如果你是喜歡看有點篇現實的愛情戲劇的話，這部戲劇說不定會符合你的口味。

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《魷魚遊戲》

近期宣布即將在9月 17 日上映的《魷魚遊戲》，是由曾拍攝過《熔爐》、《南漢山城》的黃東赫導演所執導、編劇的連續劇，並由出演《與神同行》的實力派演員李政宰與《機智牢房生活》朴海秀有這兩位忠武路演員的加持，相信這部戲劇絕對會相當的精彩，尤其演技方面絕對掛保證，而故事主要講述一群人生失敗者們，參加一場總獎金高達 465 億韓元的神秘生存節目所發生的故事。

而這場遊戲的出發點是從 1980 年代初期為止在韓國流行的一種遊戲，是在用圓型、三角形、四角形組成的魷魚形狀的圖案上，並分攻擊方和防守方對峙的遊戲，隨著不同級別的關卡，難度會逐漸增加，只有撐到最後的人有機會活著拿到獎金，與先前的日劇《 今際之國的有栖》有些許類似，但在視覺上卻是以童趣的鮮豔感包裝，以反差感營造出驚悚魅力，打破以往類似的題材，以新方式呈現，就可見精采程度絕對不輸給《 今際之國的有栖》，且孔劉也將在戲中客串演出，更增添了驚喜感，至於出演的角色，就請各位在劇中確認吧！

《My Name(以吾之名)》

同樣由韓韶禧出演並搭檔《梨泰院Class》的安普賢，所主演的 Netflix 原創劇《My Name》，由《無法律師》、《人性課外課》導演金鎮民執導，相信很多人也敲碗許久了吧，而在這部戲劇中大家不僅能看見與《無法抗拒的他》中完全不同的韓韶禧，同時也是自韓韶禧出道以來首次接演的武打類戲劇，消息一出更是讓粉絲們相當期待，並在劇中幻化成為了幫遇害的父親報仇而進入組織，在培養實力之後潛入警方尋找罪犯並進行報復的臥底，是部融合了黑幫與愛情的戲劇，加上犯罪組織與搜查隊的對決，也使得這部戲劇多了一大看點。

而之所以被列為 18 禁的作品是因劇中涉及暴力、藥物等劇情，都有很具體的描述，因此被判定為一般成人可以理解接受，但青少年不可觀看的 18 禁作品，就可見這部戲劇的精彩程度，相信一開播就會成為討論的焦點，而目前也已經確定將接檔即將開播的《魷魚遊戲》後播出，接連著兩部 18 禁作品的播出，就可見 Netflix 真的很懂得挑戰大眾的口味，也讓人越發期待後續的作品。

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《人格四重奏》

這是一部相當特別的戲劇，由四位導演李京美、林弼成、全高雲、金宗寬，分別執導的四部短片，故事不同，但女主角全部由 IU （李知恩） 主演，這也是 IU 首次出演 18 禁題材的連續劇，劇中能夠看到任性的、妖媚的、懵懂的、哀傷的四種不同形象的 IU ，透過這部戲劇相信大家會再次對 IU 的演技感到驚嘆，在每個不同故事中的詮釋，以及每個角色不同個性的轉換，也讓大家重新認識到了專屬於 IU 的魅力。

而這部由 Netflix 發行的韓國獨立單元劇，主打的主旨便是「不同於真實內在的外顯人格、或刻意扮演的角色」，因此本劇編排上比起劇情的鋪陳，更著重在演員詮釋不同的角色時所呈現多樣化的樣貌和魅力，透過四個不同的主題《愛情零局》、《久不腐敗》、《親吻是罪》、《走在夜裡》中， IU 不僅展現出了在面對愛情時的露骨、黑暗、懞懂等情愫之餘，也讓人看見 IU 作為一名演員的魅力與可塑性，且該部戲劇更在 Netflix 2019 年韓國地區最受歡迎節目中位列第六，就可見這部戲劇在韓國是受歡迎的程度，感興趣的各位不妨可以找來看看唷！

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《人文教育101》

最後跟大家介紹的這部 18 禁連續劇，相信應該已經不少人看過了，但小編在這還是要介紹一下這部連續劇，由 Netflix 韓國所拍攝的原創劇集《人文教育 101》，故事的核心議題，便是在探討「地獄朝鮮」狀態下的青少年困境，劇情圍繞者四名性格迥異、背景不同的高中生，有成績優異個性內向的吳智洙、家境富裕熱衷戀愛的書敏熙、活潑外向交遊廣闊的裴葵莉、油腔滑調愛充老大的郭基泰而展開，其中男主角吳智洙為了確保能支付自己的生活費與大學學費便當起性交易仲介、轉身投向重大犯罪世界的故事。

雖然當下看到這樣的劇情設定會覺得有些誇張，但是根據韓國當地的調查中在韓國未成年就沒與父母同住的青少年就高達 32.7％，其中有將近 6 成的青少年沒有固定的監護人，就可見這部劇集真的顯現出了韓國光鮮亮麗的背後，所影藏的社會現實面問題，而該劇雖清一色為較年輕的演員金東希、 鄭多彬、朴柱炫、南潤壽主演，但演技實力確是備受肯定的，超齡的演技更是擄獲觀眾的心，且這部戲劇不但登上了美國 Netflix 2020 最多觀眾收看劇集第九名，甚至主角朴柱炫更獲得了百想藝術大獎女子新人演技獎的殊榮，就可見這部戲劇中的新生代演員演技實力受肯定，如果還沒看過的人小編熱烈推薦，這部沒看你絕對會後悔的！

好的以上就是小編介紹的，近期 Netflix 所推出的幾部 18 禁韓劇，各種類型的都有希望大家會喜歡，未來小編也會繼續幫大家整理的，請各位敬請期待唷！

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