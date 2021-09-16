女生票選噁心Emoji排名熱門表情符號全上榜　網民：問題出在這裏

表情符號能夠在傳訊息時加強語氣，可以讓人感受到溫暖或是玩笑，但你知道傳表情符號其實也有「眉角」，Twitter帳號「上野_ラブホスタッフ」日前發布一份「男性使用時變得噁心的表情符號」排名，引起網友熱議，台灣網友也紛紛分享自己最討厭的表情符號，來看看你愛用的符號有沒有上榜！



用了小心女生反感！Twitter「男性使用時變得噁心的表符排行榜」爆紅

因漫畫《情趣酒店的上野先生》爆紅的Twitter帳號「上野_ラブホスタッフ」，在Twitter上發表一份「男性使用時變得噁心的表情符號」排行榜，調查31名女性的想法，最多人覺得男性使用後秒變「噁男」的表情符號，並以分數、等級。

▼▼▼即睇噁心emoji排行，你常用的有上榜嗎？▼▼▼

+ 11

3.00分以上：死亡地帶，比較多大叔使用的符號；2.60分以上：超危險地帶，自戀男的愛用符號；2.50分以上：危險地帶，不會讓人有好印象；2.00分以上：稍微危險地帶，會讓部分女性不舒服；2.00分以下：安全地帶，比較安全的表情符號。

其中是😘，第2名則是「 😜 」 、第3名「 😅 」，同樣被列入死亡地帶的還有😚，超危險地帶則是「😏、 😒、 😍、 😓、 😁、 😣 、😙 、😥」

相關文章：Twitter推特用戶十大最愛用Emoji表情符號排行榜 心心眼僅得第七

+ 11

台網友分享最討厭表符！網友曝真相：誰傳的比較重要

這張圖片也引起台灣網友討論，許多網友認為🤔、🥺、🙄、😜都讓人很反感，但有網友認為「如果很熟的話用什麼都行啊，主要是熟了之後就會理解他使用這個表情所真正想表達的情緒是什麼」、「什麼表情符號不是重點，誰傳的比較重要」、「還是要看前後文」、「問題點是出在人啊！」

相關文章：emoji五指併攏朝天手勢 世界各地意思大不同唔好用錯！

+ 3

延伸閱讀：

打疫苗前要先吃普拿疼？打完高燒不退怎麼辦？3大「打AZ」QA一次解惑

京都首創「台灣夜市」神還原大腸麵線、雞排攤 台網友吐槽：太乾淨了

梁朝偉也愛這一味？漫威《尚氣》有彩蛋 這一幕藏超經典台味零食

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】