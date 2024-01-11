整容今時今日已不是甚麼禁忌，不過如果另一半的好身材原來是後天加工「人造胸」，你又是否可以接受？韓國整容醫生就曾分享心得，教大家6個分辨人造胸和天然胸的方法！



【1】平躺時胸部會像飯碗一樣

平躺後，如果胸部向外傾側，但同時又會像飯碗一樣堅挺，就代表是假胸。

躺下如果胸部仍像飯碗一樣，就是假胸。／網上圖片

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【2】走路或跑步時胸部會生硬地晃動

走路或跑步時，如果是沒有加工的胸部，正常是有大幅度晃動。相反，如果是假胸，胸部會像被貼在牆上一樣，就算跑步都不會有太大程度的晃動。

【3】戴胸圍時兩邊胸部都不會碰上

如果是假胸的話，就算用手將兩邊胸部撥至中間，或者戴著胸圍的話，兩邊胸部都不會碰上。

【4】浮溝呈Y字型

如果浮溝呈「I」型，就代表是真胸；相反，如果浮溝呈「Y」型，就代表是假胸。

【5】腋下有疤痕

做隆胸手術，多數都是由腋下開刀。所以如果她腋下有不尋常的疤痕的話，就代表她很大機會曾經做過開胸手術。

【6】非常豐滿而且比例十分平均

如果胸部十分豐滿，但兩邊胸部的比例卻有著完美的平衡、比例、對稱的話，多數都是人造胸，因為真胸總有些微大小高低之別，很難完全對稱。

日本AV女優明日花綺羅曾公開承認自己有隆胸／IG@asukakiraran

同場加映：韓55歲媽媽為返新工整容 手術失敗眼睛「睜不開合不上」終自殺亡

雖然整容在今時今日已經不算是甚麼大事，不過進行任何整容手術都會有一定的風險，大家在決定整容之前，一定要謹慎考慮。一名55歲的韓國媽媽，就因為抵受不住整容的副作用，而自殺身亡。

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