日本年輕人近年流行用不同應援招數追星，每過一段時間便會有新的點子來激勵自己追星，又或是換個方式向偶像表達愛意。最近在日本偶像迷之間一項新的應援突然爆紅，名字就叫做「追星存錢」（推し貯金），與一段的存錢方式完全不一樣！日本節目《NON STOP！》最近就日本年輕人的追星生活做了一個單元介紹，到底存錢是如何追星的呢？一起來看看！



（節目截圖）

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日本偶像迷除了「追星存錢箱」還有其他不同超越你想像的追星和應援方式呢！

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原來現時在日本的偶像迷之間存在這麼多不同的新奇應援法！除了為偶像存錢、到不同地方參加活動之外，你又會不會想體驗一下和偶像「結婚」的感覺呢？相信在肺炎疫情放綬後日本的偶像迷會更落力享受追星活動！一起期待一下他們之後的新創意吧！

同場加映︰日本票選寶礦力女郎Top 20 中條彩未第5、綾瀨遙排第2竟輸給她

最近日本媒體《Gooランキング》 公布由網民票選出的20個「歷代最可愛寶礦力女郎排名」，除了有綾瀨遙，還有汐谷友希、中條彩未等女星，到底誰能得到冠軍呢？

【20】汐谷友希

【20】汐谷友希

汐谷友希只有17歲，是一位超新星。當未成年的她滲透著一股年輕活力，無疑是著重活力的寶礦力女郎最佳人選之一。她曾參加多次試鏡才被選上，她說︰「可以承接多位大前輩的重任成為新一代寶礦力代言人，演出日本國民飲品廣告一直是我的願望。」

【19】中島Sena

【19】中島Sena

比汐谷友希更年輕的，是今年只有15歲的話題新人中島Sena。之所以成為話題，是因為她出道時只有11歲，卻已經以「厭世少女」的稱號而聞名，冷淡氣質像極了厭世女王小松菜奈。然而想不到她在寶礦力的廣告中，卻能表示出一種獨有的活力，這也是她特別的地方。

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