奢華的生活人人嚮往，日本也有不少生活豪華得令人咋舌的有超人家。日本節目《ゼロイチ》專門針對這些過著極奢華生活，隨心不管價錢大手購物的人製作單元，了解他們的豪買奢侈的原因和真實職業。這一期就訪問了一位超富有美女，緊貼她的一日行程。這位美女只是一身行頭便高達約3000萬日元！到底她的豪買原因是甚麼呢？



（節目截圖）

這位美女名叫香果（Kagumi），現年38歲。一身行頭貴得可以買房子，她更透露自己經常去旅行，周遊列國旅費竟已超過4.5億日元！這位生活極奢華的美女購物慾有多誇張？職業又是甚麼呢？一起看看她是何方神聖！

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原來香果是一位女強人呢！購物除了可以幫助她提升個人形象，也能令她的工作更順利。能力與外貌並重，不得不令人佩服呢！

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（節目截圖）

日本資訊節目《スッキリ》近日介紹一套全新的「同居試婚」租屋模式，讓情侶短期同居，了解對方的生活習慣。傳統的同居模式其實只是情侶雙方合租一間屋，然而如果同住期間發現不合，由於簽訂了以年為計的租約，雙方無法立刻搬走。如果其中一方搬走，另一方就要獨力負擔租金。不過這種全新的租屋模式，可以讓住客租一段短時間，以免去上述煩惱，而且屋內已有齊傢俱，住客只須帶備個人物品即可入住。

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