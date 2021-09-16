日本超人氣漫畫《尼采老師～領悟世代新人降臨便利店～》（下稱《尼采老師》）深受一眾打工仔歡迎，漫畫中的毒舌對白除了令人捧腹大笑，更抒發了一般服務業平日不敢對客人說的話。不過誰也想不到，原來這部作品的原作品是個不會畫畫的社交恐懼宅男。



《尼采老師～領悟世代新人降臨便利店～》（網上圖片）

日本節目《跟拍到你家可以嗎？》最近在一間零食店，隨機訪問了一個願意讓記者跟到家裡拍攝的路人。他看上去是個普通的宅男，然而聊天過程中發現他竟然就是日本超人氣漫畫《尼采老師》的原作者松駒，真名是佃俊平。

（日本節目《跟拍到你家可以嗎？》節目截圖）

《尼采老師》講述一個受到尼采薰陶的佛學院學生來到一間便利店打工，他最喜歡以獨特的尼采觀念和毒舌口吻回應客人，從而鬧出一系列笑話。漫畫推出時賣出破百萬部，後來改編成動畫及真人版日劇，全部都大受歡迎。雖然作為原作者，但佃俊平平時出席活動、簽名會時都只會戴著馬頭面具不露臉，所以沒有人見過他的真面目。這次剛好被遇到電視台拍攝，他才趁機講述自己的經歷，原來他小時候曾被人欺凌導致有社交恐懼、作為原作者原來不懂畫畫、漫畫毒舌角色尼采老師原來真有其人。

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不擅長與人溝通的佃俊平從小被同學排擠，所以他變得討厭人類，長大後也因此無法順利通過工作面試，所以在便利店打工。但打工的經歷卻變成了他日後創作漫畫的題材，讓他找到發揮自己才能的地方，至今仍然努力生活著。

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扭蛋從前被認為是小孩子的樂趣，不過隨著扭蛋的款式越來越多，漸漸連大人都迷上了。日本最近出現一股扭蛋熱潮，專以大人為對象，其中有兩類型的扭蛋最受大人歡迎，你喜歡這些扭蛋嗎？

日本資訊節目《ZIP!》最近介紹了「第4波扭蛋熱潮」，意思是從1980年代扭蛋出現開始興起過3股風潮後，現在再興起一股新熱潮。自2020新冠肺炎疫情爆發後，不少商店倒閉，這些鋪位卻變成扭蛋機店，而且越開越多。例如今年在池袋新開了一間全球最大的扭蛋店，共有3000部扭蛋機。

與傳統的扭蛋不同，新興的扭蛋是以大人為對象。數據發現會花費買扭蛋的成年客人佔大多數，而且當中有7成是女性。所以開發商會製造一些成人想買的玩具，而且每月大約設計300款新玩具，當中有兩類型最受大人歡迎。

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