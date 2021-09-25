大學生不應談戀愛？有女生「佛系」享受單身　網民：會變情場白痴

「草食系戀愛」一詞源自於日本，形容年輕男女對於戀愛一事不感興趣，年輕人認為「談戀愛太麻煩了」、「就是不想交男女朋友」，甚至有人從「草食系」進化到「絕食系」，拒絕戀愛進入生活中。這樣的風氣也吹到台灣，年輕人對於戀愛的態度，持續朝著「佛系化」前進。



有名女大生在111１人力銀行的TUN大學網「有問必答」討論區發問，指出上大學後發現大家陸續開始發展男女關係，要是沒有另一半又不去聯誼找對象的人會被當成「異類」，但原PO者認為亂槍打鳥、盲目約會，說不定會讓自己上了賊船，遇上渣男渣女得不償失，倒不如「把自身狀態調到最好，這樣吸引到的人才會最適合你」，原PO也好奇究竟現在「大學生的戀愛態度」是什麼呢？

▼▼▼即睇網民有咩睇法▼▼▼

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此文在TUN大學網掀起熱議，不少人支持原PO的看法，認為「完全不覺得沒交男女朋友很奇怪，看過身旁太多人為了交往而交往，最後鬧得不愉快」、「專注於自己、提升自己最重要，這樣也會吸引到跟自己價值觀相似的人」。

但是反對方也不少，有網友認為大學時代就是要多多談戀愛、擺脫情場小白的身份，「大學時代交的異性朋友就是練兵啦，反正又沒什麼損失，多累積經驗值是好事」，還有人說，戀愛經驗較多的人出社會後才知道自己真正要的是什麼，要是長大後遇到渣男、台女，都不知道怎麼處理，到時就只有「慘」字了。

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對於大學生的「佛系戀愛」現象，有網友精闢分析原因在於年輕人「寧缺勿濫」，網友點出現代人不像老一輩的人，年紀到了就找個人結婚，也不是很挑，但現代人對擇偶條件很堅持，「男生都喜歡正妹，最好胸部大、腿長、皮膚白」；「女生重視男生身高要170以上、收入要年薪百萬台幣、最好有車有房」，但實際上優質男女都是極少數，多數人根本配對不到心中的理想對象，與其屈就不喜歡的對象，不如選擇單身樂逍遙。

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