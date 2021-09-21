夏日炎炎特別容易出汗，許多人都會穿上清爽的淺色短袖T恤或背心，卻難以避免尷尬情況出現，例如「飛釘」、流汗讓衣服變色等。最近有日本節目向過千人調查「夏天時最討厭的10種男生NG穿著」，結果發現有超過58%的受訪女性都不能接受男生穿透出乳頭的衣服，甚至形容「不想與激凸的男生走在一起」。除此之外，節目還介紹了3個解決「飛釘」的方法，想不到居然可以做男性專用的乳頭縮小手術？



大家有沒有試過在夏天乘車時，遇到穿背心而又大汗淋漓的人坐在旁邊，雖然你非常反感但又沒辦法開口？最近，日本綜藝節目《タモリ俱樂部》公布了一項調查，共訪問了1605位年齡介乎20至34歲的女性，讓她們選出「夏天時最不能接受的10種男生打扮」，當中遙遙領先的榜首居然是「明顯凸出乳頭的T恤」，有58%女性認為男生「飛釘」是絕對不能接受；而第二名則是「流汗後明顯變色的T恤」，有25.5%女性表示夏天看見這些男生會避之則吉。

男性乳頭激凸的原因有很多種，可能是天生形狀比一般人凸出、或者後天磨擦過多導致脹大，節目組為有「飛釘」煩惱的男生帶來3種解決方法，原來有人研發出男性專用乳貼和內衣，甚至有美容診所推出「男性乳頭縮小手術」，至今已經有過百人做過！👇👇👇點擊圖片看更多👇👇👇

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以下是由1605位日本女生選出「夏天時最不能接受的10種男生打扮」，快看看自己有沒有中招！👇🤣

【第10位】雜亂的腋毛

【第9位】透出內衣的服裝

【第8位】運動背心

【第7位】顯肚腩的T恤

【第6位】穿襪子的沙灘拖鞋

【第5位】強烈香水味

【第4位】只穿打底內衣

【第3位】濕透的T恤

【第2位】流汗後明顯變色的T恤

【第1位】明顯凸出乳頭的T恤

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人類的舌頭平均長度大約是7至8cm，通常擁有長舌頭的人都會被形容為「多事、八卦」，也不是什麼值得自豪和炫耀的事。現在有最長舌頭的世界健力士紀錄是一名印度男人，伸出舌頭長達10.8cm，但日本原來也有一位不相伯仲的紀錄保持者，表面個長相甜美的前女偶像，但脫下口罩伸出舌頭便立即嚇壞人，就像「蛇」般靈活的長舌能毫不費力舔到鼻尖，她更分享天生長舌頭與男演員拍吻戲時的經歷，非常尷尬！👇👇👇點擊圖片看最長舌頭和尷尬吻戲經歷分享😂👇👇👇

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