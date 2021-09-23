NETFLIX獨家韓劇《魷魚遊戲》在全球多個地方都人氣高企，甚至成為首部在美國排行榜拿下榜首的韓劇。不少網民討論劇情時表示，其實劇集中有不少場面，都比血腥畫面更令人印象深刻。讓《Opener》和大家細數當中8個最多人提及的場面。



＊以下內容含劇透！只適合已觀看人士服用＊

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【1】第一個遊戲阿伯玩得超開心

在第一集中，456名參賽者在甚麼都不知道的情況下，開始玩第一個遊戲——「紅綠燈」。雖然大家都知道動了的人是會被淘汰，但沒有人預計到，原來「淘汰」的意思，就是被射殺。在所有參賽者都因為參加了一場殺人遊戲而感到恐懼之際，1號參賽者吳一男（吳永秀飾）卻露出非常開心、享受的表情。如果大家已經看完整套劇的話，就會知道為甚麼老伯會這樣了！

《魷魚遊戲》截圖

▼▼▼點擊圖片查看《魷魚遊戲》中比血腥更震撼的8個場面▼▼▼

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【2】阿朱媽將煙一直收在下體

玩完第一個遊戲之後，不少參賽者哭著請求主辦方放他們走。其中212號參賽者韓美女（金珠姈飾），是第一個帶頭跪求取消遊戲的人。當時，她表示自己在外面還有一個孩子，連孩子的名字都未改好，留下了楚楚可憐的印象。可是，在第3集，當參賽者再次回來參加遊戲後，韓美女卻180度改變。特別是她在廁所中，從下體拿出一個疑似自慰器的物件，裡面竟然放著香煙。

【3】阿朱媽與紋身大叔廁所發生性行為

第4集，參賽者在宿舍自傷殘殺後，韓美女向101號參賽者張德秀大拋媚眼，並表示「我先去洗手間想一想」，及後，張德秀似乎明白她的暗示，馬上就說「突然間尿急」。不出所料，二人果真在廁所發生性行為。雖然已經預想到這個畫面，但沒想過會來得這麼突然，還有尺度是這麼大。不少韓國網民表示，自己在中秋假期家人一起看，看到這個場面實在太尷尬！

【4】阿朱媽同紋身大叔攬炒

韓美女和張德秀可說是本劇最搶鏡的演員，不少震撼場面都是關於他們。承上文，雖然他們發生關係時，張德秀曾承諾韓美女不會背叛她，但最後張德秀還是違背了承諾。在第7集時，參賽者玩「跳玻璃橋」遊戲。期間韓美女站在張德秀後面，張德秀表明，自己不會繼續行，而韓美女可以做的，就是坐著等死，或者自己先走。最後，韓美女兌現了當初的誓言，指如果被背叛，就一定會死在她手上。她抱著張德秀跳落橋，二人最終一同死亡。

【5】VIP要工作人員特別性招待

第7集，講述一班VIP終於到達。所有VIP都戴上以動物面具。其中一名戴著虎頭面具的男VIP，看上了一名工作人員，並要求他脫下面具。該名工作人員就是潛入遊戲的警察。他和工作人員進入別的房間後，自己脫去了衣服，並要求工作人員對他提供「特別性服務」，表示「如果你能在5分鐘內令我滿足，我可以改變你的人生」。

《魷魚遊戲》截圖

如果你已經看完《魷魚遊戲》的話，相信都會覺得「未夠喉」！劇集留下了不少伏線鋪路下一季，有傳「超大咖的他」將成為下季主角之一！

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想知道還有哪些未交代的伏筆？點擊原文【《魷魚遊戲》6大伏筆鋪路第2季 傳「超大咖的他」將成為下季主角】查看！