【Netflix / 魷魚遊戲 / 譚俊彥 /李政宰 / 孔劉 /炎明熹】Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》由韓國影帝級人馬李政宰主演，還有男神孔劉客串坐陣，播出後引起全城熱話。有網民忽發奇想，如果要拍港版《魷魚遊戲》，有甚麼香港演員可以CARRY？



Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》播出後引來全城討論，連登有巴打發文，如果要拍港版《魷魚遊戲》，有甚麼香港演員可以CARRY劇中的角色，帖文一出引起熱烈討論。不少網民指譚俊彥撞樣韓國影帝李政宰飾演的主角「成奇勳」，就連譚俊彥都稱造型「真係幾似」。

除了譚俊彥撞樣李政宰外，不少眼利網民發現《魷魚遊戲》第一個關卡——「一二三木頭人」中，巨型娃娃更被指與《聲夢傳奇》的炎明熹撞樣，同樣不過眉瀏海，尖尖向上的眼睛，就連表情都一模樣！不少網民留言笑指「根本望住（炎明熹）個樣嚟做」。不只是以上兩位演員，以下13位本土演員被網民推舉為開拍港版《魷魚遊戲》的最佳人選！

（留意下面有劇透！）

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Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，即將在9月17日上線。由韓國影帝級人馬李政宰主演，還有男神孔劉客串坐陣，令不少觀眾都對這套劇抱有很高的期待。在未有得睇劇之前，讓《Opener》與大家看看4個關於此劇的facts！

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