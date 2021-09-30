KOL公開7招自拍技巧IG呃like話咁易　揸機方法唔係拎起就影咁簡單

不知道如何自拍出美照嗎？網路節目《如果云知道》主持人鄭凱云，邀請手機拍片達人貝克大叔公開7大自拍技巧，讓學生們自拍也能輕鬆上手。
7大自拍技巧
❶自拍手機怎麼拿？
直拍：單手握住手機，拿好手機，手舉高、對準臉，用拇指按拍照鍵，建議不要拿太低，以免照出雙下巴。
橫拍：單手握住手機，用食指及小指夾住手機，就可以輕鬆用拇指按快門鍵。
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❷怎麼拍才不會臉黑黑？
首先了解環境光源的來源，讓光源自然落在臉上。舉例來說，室內要避免站在日光燈下方，建議站在日光燈後方。
如果來源來自窗外，應面向窗戶順光拍照、避免背向窗戶。
❸臉要怎麼擺才好看？
除了證件照，不建議正臉，側臉45度角、眼睛看鏡頭，就可以拍出臉型輪廓，看起來臉小、五官立體。
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❹怎麼拍才不會大餅臉？
原則就是手機不要太靠近臉，拿手機盡可能遠離身體，照片構圖為胸口以上，建議手拿45度高角度拍照，拍起來臉小、眼睛大，或是平角度拍照，照片看起來乾淨、自然。
❺如何使用倒數鍵？
開始拍照模式，按下上方小箭頭，選取下方「小時鐘」圖示，即可選擇倒數秒數。
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❻拍照要擺什麼姿勢？
單人拍照：建議可以張開手掌、單手托臉，或是握拳裝小貓咪、手比OK。
雙人拍照：手放頭上比大愛心、手放前面比小愛心。
❼拍照怎麼拍全身？
建議使用自拍棒，或是利用水瓶當作臨時腳架，將手機靠著水瓶，打開倒數即可。
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