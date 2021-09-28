社會經常發生虐待兒童及寵物的殘酷案件，對弱小一群施以暴力的行為實在讓人氣憤難平。最近日本又發生一單駭人聽聞的虐兒命案，大阪一名男子涉嫌於家中浴室將年僅3歲的男童浸泡在高溫熱水內接近5分鐘，導致幼童皮膚大面積灼傷，最後遭活活燙死。疑兇於9月23日被警方逮捕，原來他正是死者母親的同居男友，其實當地市政府早己多次接到孩子懷疑受虐的報告，為甚麼還未能阻止慘劇發生？



根據日本媒體「FNN NEWS」報道，日本警方於9月23日逮捕一名23歲無業男子松原拓海，他涉嫌用熱水燙死同居女友的3歲兒子。案件發生於8月31日，當時男童的母親因事外出，留下松原和死者在位於大阪府攝津市的住宅內。直至當日下午，松原突然打電話報稱發現男童倒卧在浴室內昏迷不醒，救護人員抵達現場發現男童全身皮膚被熱水嚴重灼傷，尤其是頭部及上半身的皮膚更是高溫浸泡至糜爛，最後證實是全身燙傷導致的創傷性休克死亡。

警方接案調查後，推斷疑犯松原可能用某種方式控制男童身體，讓他無法活動或離開浴室，然後再將他噴曬及浸在高溫熱水裏超過5分鐘，而事發地點的浴室水溫最高可達75度。媒體事後訪問住在松原隔壁的住户，他表示當日曾聽到孩子的呼叫聲，但與男童共處一室的松原卻稱：「我甚麼也沒有聽到。」疑犯更多次改口供，被捕後前承認以前曾經在浴室用高溫熱水與男童「玩耍」，被捕後卻否認指控。

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其實早於去年1月時，男童就讀的托兒所已經發現孩子身上有瘀青，懷疑遭受虐待而與其母親進行面談，卻無法得知傷痕是從何而來。直至今年6月，男童母親的朋友也發現孩子身上有疑似家暴痕跡，並向市政府的兒童諮商所報告，政府人員曾對松原發出警告和指導，但對方只簡單敷衍「知道了」。如果當時能更仔細地處理，或許就能避免是次慘劇發生......

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