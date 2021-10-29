性愛冷知識︱陰莖大小可分為7種！超過呢個尺寸就係「大」只佔5%

還在想自己的GG是「巨龍」還是「蚯蚓」嗎？有醫師分享，陰莖可以簡單分為7種尺寸，陰莖測量尺可以測量陰莖直徑大小，一般來說，直徑在22~30mm左右都是平均值，超過這數字可以驕傲一下。
台灣北醫附醫院泌尿科主治醫師陳偉傑及羅詩修在粉專「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」分享，割包皮前，要先使用陰莖測量尺量出大小，才能決定使用哪種尺寸的包皮槍。
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陰莖測量尺上的數字單位是mm，洞口型號是陰莖直徑，分別有1、1.4、1.8、2.2、2.6、3、3.4公分等7種不同的尺寸，要在還沒勃起的狀態下，套上陰莖測量。
許多男性可能會好奇，怎樣才算「大GG」，陳偉傑和羅詩修表示，在他們手術過的1548個病患中，有將近一半（49.5%）都是使用26號尺寸，「也就是說，超過這個尺寸的人，基本上可以驕傲一下！」。
此外，陳偉傑和羅詩修也提到，14~18號大多是小朋友尺寸，一般來說，22~30左右都是平均值，至於使用34號的，僅有4.8%人。
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