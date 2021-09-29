日本富豪前澤友作憑著創立網上時裝購物平台「ZOZOTOWN」，白手興家成為身家上千億的超級富豪，有部份人更稱他為「日版馬雲」。他在2019年突然宣布自己創立的品牌被日本Yahoo收購，並於同年開設的YouTube個人頻道上載首條短片，原來他拍片記錄了自己10年來第一次去銀行打簿的全過程，更對外公開了自己的存摺和巨額存款，讓網民羨慕不已：「可以分一點給我嗎？」



前澤友作是日本著名企業家，他在2004年創立了網上時裝購物平台「ZOZOTOWN」，這個品牌急速發展及成長，現時已成為了日本國內時裝郵購巨頭，他亦因此成功攀上富豪地位。然而，前澤突然於2019年9月宣布「ZOZOTOWN」被日本Yahoo收購，而且將自己部分股份出售，成功進帳1000億日圓（港幣69.8億）現金，這是一般人投胎數十次也未必能擁有的金額！

放下社長身份的前澤變得更加愛「玩」，他近年開設了YouTube個人頻道，首條影片竟然是「1000億円を通帳に記帳（將1000億日圓記賬於存摺）」，帶著攝影師直擊他到銀行ATM打簿機，親眼看看是否成功收到日本Yahoo的千億匯款。身為千億富豪，前澤表示自己已經有10年沒有去過銀行，亦不知道自己的賬戶內實際上有多少錢。影片裡的他像個孩子般興奮地站在ATM前面，旁邊的職員更擔心他不會使用及操作，讓他哭笑不得的吐槽：「你也太看不起我了吧？」

影片最後公開了他的存摺和賬戶餘額，相信這筆金錢是普通人發夢想要得到的巨額，光是數數字已經看得頭暈，影片累積至今已有超過280萬人觀看！👇👇👇點擊圖片看前澤友作去ATM打簿的全過程👇👇👇

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除了自爆存摺金額之外，前澤友作還做過不少「出位事」，其中包括花費2.3億美元成為「SpaceX」 全球首次私人繞月之旅的第一位乘客、在Twitter宣布向任何轉發其貼文的粉絲發放超過10億日圓、拍攝相親真人騷找老婆、找Hermès和勞斯萊斯合作定制豪華房車、拍賣以2000萬日圓買下BTS MV服裝等，是一位作風獨特的超級富豪。

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