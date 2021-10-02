漁農業界似乎是男人的世界，畢業很少女性能忍受滿身腥臭的工作環境。然而，日本有一位女生，竟然主動辭去高薪的大企業社長秘書一職，跑去魚店工作，更因美貌而被稱為「魚店西施」。



（IG@asanamori）

1986年在名古屋出生的森朝奈家裡經營著漁業生意及餐廳，賣海產及料理。從小，她就跟著爸爸每日在名為「漁市場」的戰場打滾，為海產買賣、劏魚、運貨等工作忙碌著。看著爸爸的背影，她覺得很有型，更立志日後要繼承家業。高中畢業於當地名校金城學院高等學校，森朝奈考入了日本名牌大學早稻田大學的國際教養學部，該學部培養不少在跨國企業工作、精通外語的人材。

（BS-TBS）

大學畢業後，森朝奈曾往奧克蘭大學商學院進修，習得一口流利英語，對她日後的事業大有幫助。回國後她進入一流電商企業樂天工作，憑著出色的待人接物態度、出眾外表及流利外語能力，得到樂天公司社長秘書的職位。後來她收到父親生病的消息，所以毅然辭去高薪工作，回到魚店繼承家業，更加一招救市，幫助魚店在疫情下大翻身！

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原本父親並不贊成女兒放棄高薪厚職回到魚店幫忙，然而森朝奈用耐性及努力說服父親，並成功挽救瀕臨結業的魚店，現更擴充到有12間分店，是一個疫市奇跡！

同場加映︰日本AKB前偶像梅澤愛優香開拉麵店 一個原因發聲明禁食評家入店

不少食店老闆千方百計都想得到有名的食評家光顧，藉此增加人氣帶動生意。不過日本組合AKB前成員梅澤愛優香轉型做拉麵店老闆娘後，竟然在twitter發聲明，禁止食評家入內，她更因此成為新聞採訪對象。

梅澤愛優香原本是偶像，隸屬於AKB48旗下分支團體打工AKB（バイトAKB）。團體在2015年解散，而梅澤因為一直都很喜歡拉麵，所以索性專心研究拉麵。她在偶像時期已經常常在工作結束後去拉麵店，觀察店家的配料、味道、店員的煮麵時間等，再回家反覆試做自己覺得最好吃的拉麵，漸漸有了開店的想法。

（Twitter@MAYUKA_YAGUMO）

終於在2017年，梅澤存夠了開店資金，開了第一間屬於自己的拉麵店，就是位於東京的麺匠八雲。直到現時，24歲的她已經擁有3間拉麵店。但當事業發展節節上升的時候，近日她在Twitter發聲明，禁止「拉麵評論家」，即是食評家入店。到底發生甚麼事令她這樣做呢？日本電視台就這事訪問了她。

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