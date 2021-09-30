【AO／EO／JRE／聯合招聘考試】2021至2022年度6個公務員學位職系現正公開招聘，當中包括一向搶手的政務主任（AO）及二級行政主任（EO）。比起其他公務員職位，學位職系除了要應考綜合招聘考試（CRE）及基本法測試（BLT）外，另外亦要應考聯合招聘考試（JRE）及面試。今次將為大家整理JRE試須知懶人包，及分析和CRE試的分別！



若要投考AO或EO，JRE試是必經階段！（資料圖片）

政務主任（AO）及二級行政主任（EO）等職系的公務員職位，要成功投考最少要過四關，以EO為例，先要考綜合招聘考試（CRE）並取得中英文運用「二級」成績，在申請AO或EO等職位後 ，申請者便會被通知應考聯合招聘考試（JRE），若能成功通過考試會獲個人面試機會，面試成功的話最後再要通過品格審查，前後共四個關卡。而AO則另外加設次輪面試，前後共五個關卡。

由此可見JRE試是相當重要的一環，必須清楚了解考試內容及形式！CRE試採用選擇題（MC）形式、而JRE試則是以論文（Essay）形式作答，分為中英文兩份試卷，各佔一半分數，需時3小時。

究竟兩題Essay內容是甚麼？成績又是否如CRE永久有效？👇👇👇點圖睇聯合招聘考試（JRE）懶人包👇👇👇

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以EO為例，翻查數據只有22%考生能通過考試，若想脫穎而出，必需盡早預備考試，好好熟習題型及留意社會政策的發展！

同場加映：公務員筍工｜新一輪AO/EO開始招聘 應屆畢業生可申請月薪3.1萬起

公務員事務局早前宣布將展開2021至2022年度6個公務員學位職系招聘工作，當中包括一向爭崩頭的政務主任（AO）及二級行政主任（EO）！是次6個職位空缺中，大多門檻只要求大學學士資格及通過指定考試，若獲取錄、起薪點最高達$55,995！即睇以下招聘詳情好好預備！

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