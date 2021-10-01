Pokemon/OREO出聯名產品　超稀有「夢夢」餅乾一塊竟炒上27萬元

《精靈寶可夢》近日與 OREO 合作推出了限定版本的聯名餅乾「寶可夢 OREO 」，其中從包裝到餅乾本體都超卡哇伊，並有經典寶可夢比卡超、奇異種子、小火龍、車厘龜⋯⋯等共十六款餅乾，並會依照稀有度隨機出現，想要每款都吃到可不是件容易的事啊！



其中「夢夢」造型的「寶可夢 OREO 」跟在遊戲中的設定一樣稀奇，出現機率極低，以致在拍賣網站上炒出了高額天價，價差可至美金 2 元至 30000 元不等，其中 Ebay 上的標價來到了 96 萬元新台幣（約27萬港元），區區一塊餅乾竟然如此之昂貴，實在是太狂啦！

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OREO 的官方似乎發現了此怪異的現象，在推特上特地發了一則貼文寫道：「呃⋯⋯我們已經明白任務是什麼了。」並配上一張手拿著夢夢造型 OREO 的照片，看起來機率要被提高了，藉以讓拍賣價格下降，網友也在旁邊逗趣的紛紛炫耀自己拿到了夢夢版 OREO，並嘲諷的說這並不難。

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