《哈利波特》角色登場時數大公開　佢印象勁深刻但僅出場31分鐘

提到《哈利波特》系列電影中最讓人印象深刻的配角，除了石內卜之外，一頭金髮、個性傲嬌又自大的富家公子跩哥馬份想必也使得許多觀眾是又愛又恨吧！飾演者 Tom Felton 也因此打開知名度，成為了家喻戶曉的英國演員之一。



不過日前卻有眼尖的影迷們發現，在 IMDB 的統計表當中，在《哈利波特》一共八集、總共 19 小時 40 分鐘的片長當中，跩哥馬份所有的露臉時數其實只有 31 分鐘而已，換算下來只佔了整個系列的 2.5% 左右。其中出場時間最長的一部是在 2009 年上映的《混血王子的背叛》，約有 8 分鐘左右的鏡頭時間；而最悲催的則是在 2007 年的《鳳凰會的密令》，整部片只露臉了 1 分 15 。

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這個統計數據讓影迷們十分震驚，不過除了跩哥馬份之外，其他有幾位重要配角的出場時間也都比想像中的短。像是大反派佛地魔雖然是故事的核心人物，不過登場時間也只有 37 分鐘左右；造型與個性都相當鮮明的巨人海格，雖然首集就登場，但在全系列電影中也只出現了 41 分 45 秒。由此可見《哈利波特》的人物塑造的確相當成功，只要幾個重點畫面與鏡頭，就能讓粉絲們永遠忘不了他們呢！

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