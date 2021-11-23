7種情況證明你與伴侶關係有毒！分手可惜但冇錯　愛人先要愛自己

相信你和伴侶之間，一定有許多甜蜜的回憶吧！你可以試著回想看看對方為什麼會為了你做這些多事、自己又是為了什麼而感受到幸福的滋味；如果這些回憶還能夠為你帶來快樂的話，那麼相信你對他的感情還是帶有依戀的。但是相反的，若是這些回憶會帶給妳難過的話，那麼很可惜的，你對他的感情或許也所剩無幾了！抑或因為不想受到傷害，亦不希望傷害對方，所以選擇分手來逃避一切... ...



該不該分手的萬年難題，藏在每一段慢性發炎的感情裡，有人選擇隱忍、有人選擇瀟灑轉過身去，雖然花了一點時間，卻不想把自己的生命，留在將就兩個字裡。來看看下面這 7 種狀況有大半已經出現，那麼是不是該正視一下自己的親密關係了呢？

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一、對方總想要將你改造或改頭換面

老實說，往好的方向改變絕對不是件壞事，比方說規律生活作息、運動習慣、吃維他命等等，但前提必須是改變的決定是自發的，對方的角色是在給予鼓勵和指引！如果一直都是對方給你強加壓力，外在，甚至是觀念，以及你原本所追求的目標、夢想都需要完全捨棄，以滿足他的期待——沒有支持、沒有讚美，那麼抱歉地告訴你，他想要的其實不是你，而是另一個完美情人。而且更悲傷的是，他的心中其實早就已經有心之所屬的模樣。

二、你不再向前進步，甚至失去了以往的光芒

美好的愛情，會令雙方彼此都一起進步，但如果你發覺你的他已經無法激發你成為更好的人，有更好的生活追求......他的嘲諷、挑剔、不重視、嘻笑，甚至讓你失去了自己的光芒和追求目標的動力，那麼，親愛的，你該清醒過來了！可是請不要急著怪他，對方並不一定是多糟糕的戀愛對象，這只能說明，你們雙方產生的化學反應有毒。沉淪的人不只有你，這樣的問題很多時候都是雙向的。

三、在他身邊，你一直都感到緊繃且小心翼翼

舒服自在又平等的親密關係，是大家都期待著的。若是你與真正合適，而且能夠讓我們放膽去愛的人在一起，你將會感到自由的、真實的，非常愉悅！但如果你發覺和他在一起的時候你總是小心翼翼，或者是在雙方相處時感覺到壓抑、疲憊，快樂的時間甚至連相處時間的一半都不到，那麼就算他是個外在條件不錯的人，也不應該再勉強自己下去。退萬步言，婚前都沒有一個很好的基礎，那麼繼續下去，走到結婚成家的那一步，你只會更加痛苦。

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四、曾幾何時，你已經不會再急著與他分享自己的苦與樂呢

在日常生活中的那些點滴，歡喜與不高興，愛著對方的我們，總會想要第一時間告訴自己心愛的、在乎的那個人。請你閉上眼睛回想一下過去，當你成功升職加薪、在學校受了委屈、發票中獎、你是不是甚至等不及見面再說，會立刻就翻出手機打給他呢？如果這一切微小而確切的幸福，你已經沒有了分享的衝動，甚至見到面也都沒有想要特意提起的慾望，那麼是不是可以理解為，你們已經沒什麼話好說了？

五、天啊，你開始把在一起的理由合理化

這種情況是，就像是那些明明雙方都清楚已經是同床異夢、貌合神離，卻依然堅持在一起的情侶、夫妻、伴侶等等，我們總習慣把背後的理由合理化。「她都有噓寒問暖、照顧到我日常起居」、「他每天都會煮飯給我吃」、「他很善良人很好」、「我累的時候他會買消夜給我」，等等......但你又可曾想過，真正愛著一個人，其實是沒有具體理由的，那是一種深深扎根在你心窩的情緒，並不是單單的幾件生活事就足以說明你為什麼愛他，想與之共度餘生。

相反的，當你已經能夠明顯講出一堆看似合理的理由來說服自己，那麼很抱歉，也許你心底裡早已清楚這段感情關係並不符合你內心的期待，只是在給自己理性的藉口去繼續下去罷了。

六、你常被情侶勒索，抑或進入了受虐的戀愛關係

「他只是壓力太大心情不好」、「他只是最近工作量太大，酒喝多了而已」，請不要為他找理由了！這幾個台詞，只能說明你在受虐關係中已經妥協，問題比想像中更加辛酸與嚴重。暴力行為無論在哪裡都是不應該被容忍的，只要有過一次，就請仔細考慮，馬上結束這段關係，因為這通常都會是一而再，再而三的。除此之外，精神與情感上的虐待也同樣應該受到正視，如果對方常常對你進行羞辱、嫌棄、傷害等行為，讓你感到氣餒、自卑，也請盡早離開吧，愛你的人怎麼會捨得你受傷？

七、在親密關係當中，你總是委曲求全、附和對方的存在

我們都知道，想要維繫好一段健康平等的戀愛關係，需要雙方都學會忍讓和付出，但如果你發現確認交往關係之後，永遠都是你在做改變，你在犧牲遷就，你在勞費心力，角色顯得非常主動，而對方卻懶得去為這段感情作出任何的努力，連提約會、提見面都是你在提，那麼你真的該想清楚這是不是你往後想要過的生活囉。

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