愛情講求忠誠，無論肉體出軌還是精神出軌，在大多數人眼中都是不能接受。日本有一對夫婦卻不是這樣想，妻子與其他男人發生關係，甚至帶回家同居，丈夫竟然不反對甚至說好，顛覆網民的三觀。



（網上圖片）

近年越來越多人突破框架，享受「開放式關係」。日本的若狭夫婦正是這樣，丈夫若狭朋廣和妻子若狭美香結婚13年，育有2個女兒。在丈夫以外，美香還有一個男朋友，他們會發生性行為，一家人還會幫男友慶祝生日，獨特的相處方式讓網民大呼「刷新三觀」。

（Ameba News）

朋廣和美香2009年經朋友介紹下認識，交往3個月就極速結婚，美香還邀請歷任男友出席婚禮，逐一介紹給朋廣，大家成為了朋友。關係閃婚，他們兩人表示因為當時都想找對象結婚，剛好遇到對方，覺得是十分適合組織家庭的人於是結婚。然而在結婚不久，他們已經發現雙方的性生活十分不協調，但仍然在2012年和2014年誕下兩個女兒。丈夫表示不是對女性沒有慾望，只是對妻子無法湧現性衝動，但很希望與她一起組織家庭，成為家人並一直生活下去，但妻子卻不滿足於近乎無性的婚姻生活，於是有了婚外情。

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丈夫一直對於無法滿足妻子的性需求而感到內疚，雙方都曾經為此煩惱及有過離婚的念頭。情夫的出現沒有破壞這個家庭，反而讓夫婦二人都鬆了一口氣，現在他們都十分滿意這種生活方式。

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漁農業界似乎是男人的世界，畢業很少女性能忍受滿身腥臭的工作環境。然而，日本有一位女生，竟然主動辭去高薪的大企業社長秘書一職，跑去魚店工作，更因美貌而被稱為「魚店西施」。

（IG@asanamori）

1986年在名古屋出生的森朝奈家裡經營著漁業生意及餐廳，賣海產及料理。從小，她就跟著爸爸每日在名為「漁市場」的戰場打滾，為海產買賣、劏魚、運貨等工作忙碌著。看著爸爸的背影，她覺得很有型，更立志日後要繼承家業。高中畢業於當地名校金城學院高等學校，森朝奈考入了日本名牌大學早稻田大學的國際教養學部，該學部培養不少在跨國企業工作、精通外語的人材。

大學畢業後，森朝奈曾往奧克蘭大學商學院進修，習得一口流利英語，對她日後的事業大有幫助。回國後她進入一流電商企業樂天工作，憑著出色的待人接物態度、出眾外表及流利外語能力，得到樂天公司社長秘書的職位。後來她收到父親生病的消息，所以毅然辭去高薪工作，回到魚店繼承家業，更加一招救市，幫助魚店在疫情下大翻身！

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