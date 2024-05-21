愛情講求忠誠，無論肉體出軌還是精神出軌，在大多數人眼中都是不能接受。日本就曾有一對夫婦卻不是這樣想，妻子與其他男人發生關係，甚至帶回家同居，丈夫竟然不反對甚至說好，顛覆網民的三觀。



（網上圖片）

日本丈夫若狭朋廣和妻子若狭美香結婚13年，育有2個女兒。在丈夫以外，美香還有一個男朋友，他們會發生性行為，一家人還會幫男友慶祝生日，獨特的相處方式讓網民大呼「刷新三觀」。

（Ameba News）

朋廣和美香2009年經朋友介紹下認識，交往3個月就極速結婚，美香還邀請歷任男友出席婚禮，逐一介紹給朋廣，大家成為了朋友。關於閃婚，他們兩人表示因為當時都想找對象結婚，覺得對方是十分適合組織家庭的人所以結婚。然而在婚後不久，他們已經發現雙方的性生活十分不協調，但仍然在2012年和2014年誕下兩個女兒。丈夫表示不是對女性沒有慾望，只是對妻子無法湧現性衝動，但很希望與她一起組織家庭，成為家人並一直生活下去，但妻子卻不滿足於近乎無性的婚姻生活，於是有了婚外情。

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二女兒出生後，夫婦二人為性生活煩惱到極點，各自都有想過離婚，或者去找男妓解決美香的性需要，最後決定讓美香找個男朋友。剛好，美香某次和男性舊朋友吃飯提及這煩惱，對方竟表示可自己以成為「情夫」。當三人面對面討論時，朋廣指自己很愛美香，只是不想和她上床，情夫亦不想拆散他們。

然而，美香和第一任情夫只交往10個月便分手，機緣巧合下認識了比她小13年的第二任情夫卓也，他不但與孩子們相處得很好，和朋廣也成為了好朋友。

美香在個人網誌寫上經歷，得到極大迴響，不少媒體邀請他們夫婦上節目，連卓也亦會一起現身。美香和朋廣邀請卓也一起同住，他會照顧孩子，甚至在夫婦二人吵架時幫忙開解大家。

兩個年幼的女兒會稱卓也為「媽媽喜歡的人」，而朋廣就叫「爸爸」。卓也甚至會出席女兒的開學禮。閒時，美香和卓也會像普通情侶一樣外出約會，有時會帶上女兒。 朋廣並不介意，反而會覺得情夫的出現幫助這個家庭繼續走下去，原本他因為無法滿足妻子的性慾而感到內疚，情夫出現後大家都鬆了一口氣， 家庭聚會都會叫上卓也。

朋廣認為，美香是可以陪伴他一生的人，但兩人之間與其說是愛情，不如說是人生的拍檔。美香有時也會叫朋廣在外面交個女朋友。至於對孩子們的教育，他們認為不應給予孩子太多規範，讓孩子們看到父母努力地將人生活得更好就可以了。

後來他們更開設了自己的YouTube頻道，分享婚姻故事。美香和卓也已經分手，現在認識了第三任情夫，一家人更為他慶祝生日。現任情夫沒有與他們一家同居，而是在附近租了個單位自己住。孩子們甚至朋廣有時都會去情夫家聚會，他亦會常常來幫忙照顧孩子。

丈夫一直對於無法滿足妻子的性需求而感到內疚，雙方都曾經為此煩惱及有過離婚的念頭。情夫的出現沒有破壞這個家庭，反而讓夫婦二人都鬆了一口氣，現在他們都十分滿意這種生活方式。雖然感情是兩個人的事，但這樣的關係也實在太難接受了吧。。。