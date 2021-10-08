天文台今日（8日）凌晨4時40分，直接發出3號強風信號，不過直到上午11時45分，才改發黑色暴雨警告，12時45分又改發紅雨。跳出跳入之餘，令不少打工仔大嘆掛得太遲，早上冒雨乘數小時車上班，結果才回到公司就黑雨，「又被天文台伏了一次」。



在東北季候風，及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，香港由昨晚(7日)開始已有狂風暴雨，今早繁忙時間，不少市民冒著3號風球及黃雨狼狽上班，有網民表示，雖然當時天文台只發出黃雨警告，不過雨量直逼黑雨，返工之路可為難上加難。

跑馬地樂活道4號，有棚架倒塌，壓住2車輛及整條樂活道行車路。（黃偉民攝）

天文台預計3號強風信號會在今日(8日) 下午至晚間維持，不過網民已經開始在呻早上上班時的苦況，更指平日已經地獄的路線，今日「變本加厲」，水浸、塞車、撞車、令返工之路更艱辛。

👇👇👇按圖看8條打風時慘情返工路線👇👇👇

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大家今日有沒有上班？小編就是中伏了的一打工仔，提早起來看氣天和交通狀況，結果回到公司之後就黑雨，哈哈哈哈哈。

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2017年的「天鴿」、2018年的「山竹」，都對香港造成嚴重破壞，風前風後亦有不少場面令人印象深刻，例如大圍站超級大擠塞，西裝友叢林中返工等經典場面，今次雖然只得３號波，但各位打工仔有沒有想起，被8號風球支配的日子？

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