所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



很多性愛新手都以為男生的敏感帶只有陰莖，不過根據美國《Women's Health》指出，男性身上還有很多神秘的敏感部位，有些連老手都會忽略！而台灣泌尿科醫生顧芳瑜，亦指出男性最敏感的位置，原來不是陰莖。

不論是在前戲還是性愛中途，挑逗對方的敏感帶，都可以令性趣大增，而且不同位置也有不同效果，當然也要有不同的挑逗手法，這7個陰莖以外的部位，大家下次不妨試試！

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大家下次跟另一半時，不妨來個出奇不意的「突襲」，也許會令對方大感驚喜呢！

同場加映：6大體位分析 一個動作陰莖骨折 這姿勢最傷腰

女上男下、瀑布式、火車便當、傳教士式等性愛體位大家聽得多，也是常見的體位，不過原來這些體位都暗藏危險，就算經驗豐富的情侶，稍有不慎都會嚴重受傷、陰莖骨折。由香港註冊西醫鄭曉蔚醫生，為大家逐一分析，哪個體位最危險，哪個體位比較安全。

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