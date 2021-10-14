疫情爆發至今已經接近兩年，這段時間不能去旅行，大家都想盡辦法紓解鬱悶的心情。日本近期亦因為疫情而發展出一套新的解悶模式，就是買一座屬於自己的山進行各種戶外活動，價錢只需50萬円（約35,000港元）！



（ANN NEWS）

日本媒體ANN NEWS報導，最近日本人發展出一套新的玩樂方式，就是買下一座屬於自己的山，讓家人朋友在疫情之中也能去到大自然當中透透氣。買賣山地公司的負責人指，大家都嘗試在接近兩年的封閉生活中，尋找紓解壓力的方法，買山成為其中次一。買家森下裕隆花了50萬円（約35,000港元）買下了在茨城縣的山頭，地方到底有多大呢？

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用數萬港元就可以買到一塊屬於自己的土地，還可以上網，方便與外界溝通。對於不少香港人來說是一個夢想，大家覺得如何呢？

同場加映：日YouTuber二千萬港元買到4層高巨宅 網民:只夠買將軍澳千呎單位

香港樓價冠絕全球，想擁有自己的小天地難過登天。不過在日本似乎就相對簡單。日本元袓級YouTuber Hajime社長（はじめしゃちょー）最近宣布買下了一間3億円（約2100萬港元）超巨型豪宅，一起看看如何巨型吧。

（IG@hajimesyachodesu）

Hajime社長最近上載影片介紹自己買下的3億円豪宅，光是室外的花園及停車場已大得過份。屋內樓高4層，最低層是工作室及儲藏室，二樓是大廳，三樓主要是幾間客房，四樓則是社長自己的房間及生活空間。

（影片截圖）

社長在介紹豪宅的時候形容「這間屋意義不明地寬廣」，屋內有升降機、移動式資料庫、無數收納空間等，大到他暫時無法規劃房間的用途。

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