【天氣/入秋/温差/秋天】都市人生活忙碌，身體容易出現小毛病，頭暈、眼花、肩頸痛等，相信大家都深有體會。不過原來這些小毛病未必一定是因為身體差或者有病，有日本專家指元兇竟是日夜溫差！香港踏入10月天氣開始時冷時熱，還有遲來的颱風，大家要留意一下。



（ANN NEWS）

日本ANN電視台製作了一個新聞專題，解釋轉季時不少人都會出現的身體小毛病。原來有7成人在轉季時會覺得特別虛弱，而且會出現頭昏腦脹、肩頸痛等症狀。有些人會認為是過度疲勞或身體差才會出現這些症狀，但專家解釋原來與日夜溫差有很大關係。

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原來這些毛病未必是因為身體差，最大的原因是日夜溫差導致自律神經失調。自律神經是人體內不受大腦控制的神經系統，掌管人體血液循環、器官內臟及免疫荷爾蒙等，及呼吸、心跳、體溫等功能。自律神經裡又有「交感神經」與「副交感神經」，分別負責消耗和保存能量，一但兩者無法互相配合，身體就會出現各種不適症狀。

同場加映︰日YouTuber二千萬港元買到4層高巨宅 網民:只夠買將軍澳千呎單位

香港樓價冠絕全球，想擁有自己的小天地難過登天。不過在日本似乎就相對簡單。日本元袓級YouTuber Hajime社長（はじめしゃちょー）最近宣布買下了一間3億円（約2100萬港元）超巨型豪宅，一起看看如何巨型吧。

Hajime社長最近上載影片介紹自己買下的3億円豪宅，光是室外的花園及停車場已大得過份。屋內樓高4層，最低層是工作室及儲藏室，二樓是大廳，三樓主要是幾間客房，四樓則是社長自己的房間及生活空間。

（影片截圖）

社長在介紹豪宅的時候形容「這間屋意義不明地寬廣」，屋內有升降機、移動式資料庫、無數收納空間等，大到他暫時無法規劃房間的用途。

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