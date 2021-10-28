被疫情影響導致社會充滿負能量的2021年即將結束，大家都希望新一年能夠扭轉局面，走出陰霾。最近日本占卜師搶先公布了2022年的「最強生日運勢排行榜」，大家可以在第1至366位找出自己的對應生日日期，看到未來新一年的運程預言和分析！2月出生的人有可能是最倒霉，或者是最幸運的第一位！



👉 270磅混血肥妹深夜撞破家姐做一事 驚覺遭背叛怒減169磅變大美女

日本占卜網站「占いちゃんは考えた」最近搶先公布了2022年最新「最強生日運勢排行榜」，除了測出你下一年的運程，還分別指出你在新一年大概會向甚麼走勢發展，一共有12個大方向！究竟哪位壽星「超級幸運兒」、哪些日期出生的人會踏入「愛情之年」桃花旺盛？另外，記者亦看了近年爆紅的MIRROR12子運勢排名，結果姜濤竟然在全部成員當中包尾！👇🏻👇🏻👇🏻點擊找出你的生日日期看2022年運勢👇🏻👇🏻👇🏻

+ 34

👉撞正老婆與情夫車上偷情 事主上前揭破姦情 驚見大嫂在情夫車內

366個排名當中，一共有12個運勢分析，總結出來年的運程走向，分別是：創造之年、安定之年、愛情之年、變化之年、休息之年、真實之年、完結之年、動搖之年、大波亂之年、激動之年、發展之年以及協調之年。它們分別代表什麼意思？👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看分析👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7

👉孝順女葬禮上為亡母叫最後外賣 食店老闆接單後一個舉動網民淚崩

除了透過生日日期占卜，看手相也能測出運勢！來自日本的「えらせん」經常在網上分享各種不同類型心理測驗和占卜，最近他分享了一個超簡單「3秒手相占卜」，只需回答兩條問題，便能透過掌紋知道自己的隱藏性格和天份！

問題：

【1】你的掌紋線路偏向簡單還是複雜？

【2】你的掌紋深還是淺？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看結果！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本90年代短裙辣妹look捲土重來！女生潮穿泡泡襪竟與父母有關

日本女高中生，簡稱「JK」，制服短裙和水手服已經成為了她們的象徵，每個年代更會出現不同特色穿搭，最為人熟悉的必數90年代黑皮辣妹風格，超迷你短裙配搭寬大的白色泡泡襪帶領整個亞洲的少女「跟風」。最近，過氣的泡泡襪突然成為00後女學生最愛的潮物，到底為甚麼會出現這個現象呢？👇👇👇點擊圖片看日本女高中生之間泡泡襪重新興起的原因👇👇👇

+ 6

想知點解女高中生會重新愛上90年代泡泡襪？點擊看全文：日本90年代短裙辣妹look捲土重來！女生潮穿泡泡襪竟與父母有關