MIRROR成軍三周年　你認識他們多少？有幾多個A0？AK中文名點讀？

【MIRROR成軍三周年／MIRROR出道三周年】11月3日，是MIRROR出道3周年的日子，2018年《全民造星》節目結束後成團，從不被看好，到2021年爆紅成為本土天團，相信未曾聽過他們名字的人已少之又少。不過對於各成員，你又認識多少？若你還未曾了解他們，不妨趁三周年了解他們一點。



現在回頭一看，今年年頭的2020年度叱咤頒獎禮MIRROR橫掃多個獎項，就如爆紅前的先兆。自頒獎禮引起大眾關注、到推出單曲《Warrior》大受歡迎、演唱會飛一票搶求、《大叔的愛》播出引全城追看、網民自發成立「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」、以至通街看到廣告代言，都在證明MIRROR於2021年一步一步的踏上「本港天團」的寶座。

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11月3日，是MIRROR出道3周年的日子！（資料圖片）

話雖如此，真正認識他們12子的人又有多少？相信不少人都還在停留於只認識姜濤或《大叔的愛》兩位主演Edan和Anson Lo的階段。究竟他們出道前都是何方神聖？三年來又演出過甚麼劇集、推出過甚麼單曲？各自的粉絲名及專屬顏色又是甚麼？

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MIRROR成炙手可熱的本地男團，席捲本土廣告界，風頭一時無兩。早前更登上日本NHK電視晚間新聞時段，當中「國際報道」欄目更以長達4分鐘專題分析MIRROR爆紅原因。12子從《全民造星》素人，到現在成為全城熱捧新星，出道3年時間，回顧MIRROR成長史，各位「鏡粉」覺得誰變了最多？

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