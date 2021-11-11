雙11除了購物有優惠，也是光棍節，即單身的意思。看著身邊的朋友一個個出晒Pool，偏偏自己還是一人之境，的確不是味兒。與其感嘆好的對象都離你而去，眼白白看著女神被人搶走，就這樣A0 Forever，其實你有沒有想過，單身的癥結是出在自己身上？有心理學家分析8大單身原因，有一類型人更是難出POOL！



（《柔美的細胞小將》劇照）

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！



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有不少人認為只要緣份到了戀愛自然會來，但其實無論是工作還是愛情都需要靠自己的雙手去爭取。美國心理學家Lisa Firestone就撰文分析長期單身者的8個特質，除了缺乏自信外，太挑剔和太高要求都是導致單身的主要原因！

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在埋怨身邊都沒有好對像的時候，想一想除了客觀環境外，到底自己是不是真的準備好投入戀愛。若然真的想脫離單身，那麼別再守株待兔，好對像是不會自己找上門的！嘗試放開自己的心態，主動出擊，多了解，才有機會約到自己心儀的男神和女神喔！

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為什麼明明約會時大家好像很投契，但之後卻一直沒有下文、甚至斷了聯絡呢？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 分享，女生有時候在約會時可能因為緊張，不經意會誤犯約會禁忌。Anita歸納男生在約會後對女生不感興趣，所以不再聯絡的4大原因，除了最重要的第一印象外，原來太安靜反而會令男生失去興趣！

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