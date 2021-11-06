日本留學︱15大理由最適合進修　學費平出路多　名校研究院競爭細

出國留學是很多人的夢想。然而要去哪一國留學比較好，要考慮的因素非常多實在讓人很傷腦筋。筆者本身雖然是在美國留學，但在日本工作生活十多年，觀察身邊朋友及公司同事後，深深覺得日本留學對台灣或香港人而言，其實是一個非常值得推薦的選項。



究竟有什麼理由選擇留學日本？相較於其他國家譬如美國，在日本留學又有哪些好處呢？筆者整理了下列的理由供您參考。

▼▼▼日本留學都是一條出路選擇，即睇15個推薦理由！▼▼▼

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1）中文母語的人畢業後出路多

日本是世界第三的經濟大國，日系企業中就有多家世界五百強的公司，再加上跨國企業幾乎都在日本設有分公司，工作機會本來就較多。而日本每年約四千萬的觀光客當中，講中文的廣義中華圈人口就佔了一半左右，使的會說中文的人在就業上佔有相當優勢，無論是跨國企業或貿易公司的高階職位，或者剛入社會較入門如免稅店販賣等工作，都對同時會說中日文的人才需求相當高。

2）工作簽證容易拿

不像美國或歐洲的工作簽證有每年發放的總量限制，外國人才為了數量有限的工作簽證必須搶破頭，日本的工作簽證並沒有配額限制。只要你工作的公司或機構正常營運，並非奇怪的空殼公司，幾乎都可以順利申請到工作簽證。

3）有各種獎學金可以申請

日本政府為了鼓勵海外學生到日本進修留學，推出了各種優惠政策以減輕海外留學生的負擔。不論是專門學校或大學，幾乎都有政府或學校提供獎學金制度之外，也有日系企業或民間交流團體提供各式獎學金，例如交流協會獎學金、JASSO 私費外國人留學生學習獎勵費等，都可每個月領到數萬甚至數十萬的獎金。在日本政府及企業的獎學金制度下，每年十多萬名的留學生中，大概有45％的人可以領到各種獎學金，將近一半的留學生可望受惠。

4）將來有機會拿到日本綠卡或國籍

現在要移民日本的門檻已經低了很多。其中一個方法，就是到日本留學後在日本就職，滿足一定條件後，就可取得日本永久居留權(綠卡)或日本國籍。如果你是學經歷更優異的高度人才，在高度人才評分表上取得80分以上，甚至可以工作一年就取得日本的永住權。

5）生活型態接近且便利

日本同樣處於東亞，不僅與我們膚色接近，飲食習慣與生活型態也與我們沒有太大隔閡，對於初次隻身在外國生活的留學生而言，相對容易融入當地生活，可以迅速度過初期的不適應。日本國內交通方便，電車、巴士、新幹線等都非常發達。24小時便利商店林立，車站周邊也多有超市或商店街，商品選擇多且齊全，生活十分方便。

6）留學期間可以打工賺取生活費

大多數歐美國家都會規定留學期間不得打工兼差，允許的工作也多半是在學校幫忙做清潔或行政事務，實際上機會非常少。

日本則對留學打工有一套明確的規定，在取得資格外許可後，每周可打工28小時(寒暑假期間更放寬到40小時)。可能的打工機會更是多不勝數，例如便利商店、服飾店、中文家教、高級餐廳等等，端看你自己的興趣及日文能力。基本上稍微努力的話，靠打工賺的錢來支付每個月的生活費不成問題。

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7）學費費用相對便宜

除了上述打工收入及獎學金可以減輕費用負擔之外，無論國立或私立都有許多大學設有學費減免制度，減免額度可由三分之一至全額減免，除此之外還有生活補貼。再加上日本的大學學費本就較歐美大學要低上許多，國立大學每年學費約五十多萬日幣，私立大學也在80到100萬日幣上下，在先進國家當中留學費用可說相對便宜。

8）治安好犯罪率低

日本的治安好是世界聞名的，不僅犯罪率低，也幾乎都是偷竊打架等較輕微的犯罪，很少有槍擊綁架等的重大事件。相對時不時聽到美國傳出校園槍擊案等新聞，雖然都是極少數的事件，日本的治安環境還是較讓人安心。

9）進一步深造難度小

許多日本人的觀念是實務經驗比學歷重要，因此很多人在大學畢業後會選擇直接進入社會，造成願意念碩博士的人變少。不僅知名度較低的學校很難招到碩博士學生，甚至連知名的大學也面臨相同的困境，因此許多學校對外國留學生廣開大門，甚至給予各種補助來吸引學生。

以筆者親身經歷來說，曾共事過的同事或身邊的朋友，許多人大學在台灣都不是念所謂的名校，但碩博士選擇到日本就讀後，幾乎每個人都進到赫赫有名的頂尖大學。相較要進到歐美的頂尖研究所，日本的競爭程度要低上許多。

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10）地理位置方便

對於同樣處在亞洲的我們來說，日本就像是個後花園般的存在，坐飛機只需要四個小時左右就可以抵達。不管是要回來探視父母，還是親朋好友來訪，相對留學歐美單趟飛機需十多小時而言都方便許多。

11）頂尖大學比例高

日本擁有亞洲最多人數的諾貝爾獎得主，日本大學在物理、醫學、化學等領域的成就為世界所公認。頂尖大學的數量在亞洲也是數一數二，根據國際上最具公信力的四大大學排名之一的QS調查，世界TOP200大學中，日本大學就佔了10所，TOP1000當中更是上榜41所，頂尖大學比例相當高。

12）類型豐富的教育機構

在日本除了普通的四年制大學、研究所、語言學校之外，還有兩年制的短期大學，以及職業導向的高等專門學校等機構可供留學。眾所周知，日本人相當注重一技之長的職業教育，因此一些其他國家較少見的動畫、音樂、聲優、時尚等領域也都有專門的受教育管道，適合不同興趣或想短時間取得學位的留學生做選擇。

13）多一項語言優勢

現在競爭激烈的社會，只會中文和英文已經不足以讓你脫穎而出了。如果能夠再學會一個日語，等於世界前三大經濟體的語言你全部都會，是不是在面試時顯得很有競爭力呢？

14）去歐美國家工作或進修的跳板

如上一項所述，多一項語言優勢可以讓你的未來有更多選擇，這不僅限於留在日本，對於未來規畫至歐美國家工作或進一步深造的人而言，日本的留學或工作經驗也是個很好的跳板。第一是多會一項語言就是個優勢，第二是在日本這樣的先進國家取得的學歷或工作經驗能夠獲得更多的加分。

15）學習日本人的工作態度

日本人嚴謹、專注的工作態度，以及各行各業所顯現出的敬業精神，在現代社會也是要在各個領域出人頭地的必要態度。透過在日本留學或工作，可以親身體驗日本人的優點，耳濡目染加以學習。

看完上面15點推薦留學日本的理由，是不是對日本留學的好處有更深一步的認識了呢？

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