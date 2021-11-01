Netflix《魷魚遊戲》大熱，最近台灣網紅兼AV導演米砂，找來一眾台灣本土AV女優拍攝了《鮑魚遊戲》，以另類方式，重現123木頭人以及椪糖2個關卡。影片於萬聖節當日上架，伺服器旋即被擠爆。



據指影片集合了10多位台灣知名女優進行「多人混戰」，在流出的花絮中，可見號稱「台灣第一女優」的吳夢夢有參演，穿上橙色連身裙，扮演123木頭人中的公仔，不知道正片之中會不會有進一步的驚喜。

《鮑魚遊戲》請來大量女優拍攝。（米砂instagram）

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米砂又透露，是次拍攝花費過百萬新台幣，為求盡量還原場地，特意訂製滑梯等遊戲設施，更為AV繪畫分鏡。影川一上架即有近2萬人湧入，比米砂預計的500人為多，令伺服器不勝負荷。

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除了《魷魚遊戲》之外，過去也有不少大熱作品「慘遭毒手」。去年《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場電影版屢破紀錄，成為最快達100億日圓票房的動畫，AV界也看到了《鬼滅之刃 》的潛力，同步推出AV版「無限發射篇」，連新海誠、JOKER、復仇者都逃不出魔掌。

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真的太令人佩服他們的創意了，大家又認同這一類「致敬」嗎？還是覺得它們不倫不類？留言分享一下看法吧！

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