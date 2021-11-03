男友新車副駕專屬媽媽女友嬲到傻　發文反被網友罵全因這個關鍵

乘車禮儀細節多，其中不少人對「副駕」有許多禁忌或專屬感，日前就有一名Dcard女網友以「副駕只給他媽坐＝＝」為題發文，抱怨男友告知新車副駕「專屬媽媽」，讓原PO氣喊「理由超級無敵瞎」。



但背後原因曝光後，不少網友反罵她「憑什麼」。

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女友只能坐新車後座？男曝理由：我媽出一半錢、她不太喜歡妳

該名女網友提到，自己陪男友看車、爬資料，一起選了Mazda的CX-30後，只有在交車那天坐過副駕，男友告知「車子媽媽出了一半的錢」、「我媽不太喜歡妳」，因此往後出遊，原PO只能坐後座，讓該名女網友氣喊「excuse me.......WTF???????」更直言買車過程男友媽完全沒參與，卻因為這些理由只能坐後座，讓她心情極度不滿，引發留言熱議。

「副駕本來就該給長輩」網友批評：沒出錢就惦惦

底下有不少網友認為，女原PO沒出資，且還不是對方家人，紛紛表示「這是禮貌。但媽媽不在妳也不能坐那就過分了」、「你又沒出錢 跟他媽一起坐車你當然坐後座阿 憑什麼坐前座???」、「笑死，台灣就是有你這種女生，沒付錢還要挑位子，可憐哪」、「出錢的最大啊」。

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過去網路溫度計也整理過網友熱議「搭車禮儀」，許多人都認為副駕應該是給輩份最高的人，但若是搭計程車，則應該把副駕的後方位置留給長輩。

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