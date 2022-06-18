網民灰機放負10句暗黑拍拖箴言　「專一，只因未遇上更好的人」

「她會專一，只是因為未遇上比你更好的人。」有毒得來又好像難以反駁。每個人都有自己的拍拖哲學，心靈雞湯就飲得多，有網民將自己的拍拖心得，總結成一句又一句的暗黑戀愛箴言，來點負能調劑一下吧。



連登網民「處女座食座女」發文，希望收集其他網民在感情路上的另類感悟，更拋磚引玉，率先表示「對方唔專一只係因為你唔值」、「呃蝦條（騙上床）會被真心拍拖嘅人笑，但最後都係呃蝦條嘅笑，真心拍拖嘅喊。」引來逾1600個正評，亦吸引大量網民放負。

「她會專一，只是因為未遇上比你更好的人。」這愛情雞湯真的有毒。

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有網民笑言除了渣男，世間上也有很多掩飾得很好的渣女，只有「身受其害」才會明白。亦有人自嘲：「一齊之前你以為自己，可以好似男女主角咁永遠愛佢，其實你拍落拖衰過大反派。」

👇👇👇按圖飲有毒雞湯👇👇👇

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大家看了之後有否心有戚戚焉？各位又有沒有甚麼戀愛哲學？留言分享一吧！

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