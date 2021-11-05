由結婚變成離婚，相信男女雙方都不會好過。近日一位男生就拍片訴苦，表示回家後發現前妻竟然拆走了兩部電視，語帶傷感的表示「離婚都沒有哭，電視沒了反而想哭」。結果他這段傷心言論意外引起網民關注，有網民說：「人離開了沒有哭，東西搬走了就哭了。」



（微博短片截圖）

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事件主角是來自吉林長春的一名男子，他事後接受當地傳媒訪問時表示，回家發現前妻搬走了電視和窗簾，心裏確實難過，所以便拍片放上網，沒想到會得到網民關注，更有人表示願意送他電視和窗簾。片段中他還點評了前妻為何沒搬走啞鈴及貂皮外套，又解釋了為何電視對他非常重要👇👇👇

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網民神回應：證明她知你死穴

不少網民看過短片後，都反吐槽男事主失去電視比離婚更傷心。也有網民分析指，前妻拆走電視和窗簾，可能是因為都是她買的。更有人推測正正因為前妻知道電視對他重要性，才故意拆走報復👇👇👇

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網民分享同類經歷

有網民分享自己也遇過這樣的女生，「之前跟前任吵架，她把我家空調、電視遙控器都拿走了，Wi-Fi還改了密碼，筷子只剩下一根，我的牙刷也拿走了，我的拖鞋只剩下一隻，總之拿的都是小東西我又很難受」。你又有沒有類似經歷？歡迎你留言分享！

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日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか》（《跟你回家可以嗎？》）訪問了一對結婚兩年的夫婦，39歲的Aiko（愛子）和42歲的Kazuki（和樹）的婚後生活非常特別，雖然住在同一屋簷下，卻堅持「絕對獨立」，除了吃飯之外，完全互不干涉對方的生活，而且生活上所有開支都「AA制」，就好像兩個租客共處一屋。他們的起居飲食如何計數？又為何會發展出這種婚姻生活？請到原文閱讀 👈