【小雪/寒流/冷鋒】香港氣溫逐漸轉冷，說到禦寒聖物相信大家都會想到人均一件的羽絨，以及充滿冬日氣氛的頸巾。然而，頸巾的戴法多樣，不同的戴法保暖效果亦不同。加上，若用了不正確的穿法穿羽絨，更會事倍功半，到底怎樣穿才能把保暖的效果最大化？有日媒實測正確穿頸巾和羽絨穿法，可以令保暖度提升！



（新浪微博）

女人作為地球上最耐寒的動物之一，無論冬天還是夏天，總能看到她們露出一雙白滑的美腿，就算是嚴寒也無阻她們愛美的心。當你好奇到底是什麼神秘力量，令她們能進化成抵禦冷空氣的超級動物，其實不難發現她們都有一個共通點。

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她們的上身都被禦寒衣物包得密實，除了基本的羽絨外，還必備一條頸巾！日本節目《この差って何ですか？》就為這兩種禦寒衣物進行了一項測試，發現穿得越多越厚，不代表越暖，更驚人的是原來一條頸巾便足以讓一個人全身保暖。

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人體大部分的熱量都在頭部流失，因此頸巾之所以能有效地保暖，除了是鎖住身體散發的熱能外，更是減慢熱量流失的有效方法。不過，有一種凍叫「媽媽覺得你凍」，若然下次母親大人覺得你穿得太薄而稍有微言的話，就告訴她其實穿得太厚也未必保暖吧！

同場加映：【保暖必飲】日本節目實測最強暖身熱飲 咖啡保暖效果竟是最差？

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》進行實測，找出現時冬季流行的6款暖身飲品中誰才是暖身效果的王者！節目邀請6位女生坐在20°C的房間裡，讓她們喝200毫升、60°C的熱飲，然後測量她們的體溫，而最晚回落至原本的平均體溫（36.2°C）的飲品就是最具保暖功效的飲品。其中常見的薑茶及甘酒暖身效果尤其顯著，而大熱的咖啡竟是6款中保暖效果最差的飲品！

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