男性射精頻率究竟會對身體產生什麼影響？近來哈佛陳曾熙公共衛生學院組成的研究團隊，發布關於「提高射精頻率是否能降低罹患前列腺癌的風險」的報告，該研究針對超過3萬名男性志願者，追蹤長達18年，結果發現，相較於每月射精4至7次的男性，射精次數至少21次的參與者罹患前列腺癌的機率確實更低。



哈佛陳曾熙公共衛生學院組成的研究團隊於《歐洲泌尿科學》期刊，發布一份有關「提高射精頻率是否能降低罹患前列腺癌的風險」的報告。根據統計，約8分之1的男性可能確診前列腺癌，平均每年新增病例高達近25萬起，截至2021年底，將有超過248500名男性罹患前列腺癌，而超過34000人死於該疾病。美國癌症協會指出，前列腺癌已成為美國男性最普遍好發的癌症，僅次於皮膚癌。

▼▼▼按圖了解射精竟可有益身體健康？▼▼▼

+ 6

現存資料顯示，男性射精時會將前列腺中的致癌物質一同排出，降低發炎機率，不過射精頻率與前列腺癌是否有關係卻仍無定論，為驗證兩者間的關聯性，研究團隊召集31925名男性志願者，在1992年至2010年間展開為期18年的追蹤研究，參與者分別在分別為20至29歲、40至49歲，以及研究結束前一年填寫問卷，回報每月射精率。

經常射精有益身體健康！哈佛研究曝每月最佳次數

研究期間共有3893人罹患前列腺癌，經評估身體質量指數、體能活動頻率、食物攝取量、飲酒頻率與離婚等壓力後，結果發現，相較於一個月射精4至7次的男性，每月射精至少21次的參與者，罹患前列腺癌的機率下降3分之1。研究團隊推定，該研究證實了於成年期間頻繁射精，確實有助於降低前列腺癌的風險。

相關文章：性愛冷知識｜健身竟會導致陰莖陰囊縮水？專家揭真相：總比這樣好

+ 4

射精與前列腺癌的關聯性始終是學界研究的重點，2003年澳洲研究也認為，成年初期經常射精的男性可以降低老年罹癌風險；不過，劍橋大學於2008年主持的研究則提出，頻繁自慰是導致前列腺癌機率提升的原因之一。對此，泌尿科博士艾爾（Odion Aire）坦言，結果互相矛盾的研究非常多，唯一可以確定的是，大多數的研究皆認為射精的確會讓低風險癌症的罹患率降低，但高風險的癌症則有待驗證。

目前確定會影響前列腺癌發生機率的因素，主要還是與飲食和生活習慣相關，像是攝取大量乳製品、吸煙及肥胖，皆會提高罹患前列腺癌的風險，而遺傳基因也會讓部分男性得到前列腺癌的風險增加。儘管前列腺癌愈來愈普遍，但前列腺癌的癌細胞發展較為緩慢，只要在早期發現，治癒的可能性相當高，建議男性定期檢查，以免錯過黃金治療時機。

相關文章：性愛冷知識︱陰莖「骨折」會由家人導致？小弟弟受傷三大常見起因

+ 7

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：射精能抗癌！哈佛研究曝每月最佳次數，罹癌風險下降3分之1】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。