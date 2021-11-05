雖然話為了個人累積經驗和技能，打工千祈「唔好怕蝕底」，但精明打工仔首先要諗：「公司是否又值得你無限付出？」近日有連登網民發文討論「一人一個令你下定決心劈炮嘅時刻」，吸引大批打工仔網民分享職場事例，內容都有血有淚！



打工仔隨傳隨到，老細一個電話，即使你身在戶外，都要馬上開會、開工。《無法成為野獸的我們》劇照

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連登網民雪吹刃山發文「一人一個令你下定決心劈炮嘅時刻」，是因為「人工？人事關係？職場欺凌？搵到自己目標？」網民紛紛分享辭職原因，有人因為不滿上級搶功兼卸鑊，有人則不滿公司原地踏步，上司又不聽意見，公司越做越差「無錢途」。不過最慘的當然是「社畜」型打工仔，被逼長時間OT，甚至捱出病，看網民分享親身經歷👇👇👇

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「呢行去到邊都要OT」

網民P.P.Burns表示，工作OT情況越來越嚴重，甚至星期六日都要加班，壓力去到臨界點，試過在家中「爆喊」，於是便決心辭職。老闆收到信後雖願意討論加薪，但一句「呢行去到邊都要OT」，令他還是決心搵工，「最後啲offer多到係要我揀工。個下先覺得我比前老細彈到我低估左自己，跳出個井先知自己價值係幾多」。

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「好耐無試過放工個天仲係藍色」

他感嘆：「依家份新工workload 同工時合理，壓力又少咗。好耐無試過放工個天仲係藍色。」又勸網民工作若不開心，要及早處理，「做得唔開心就要快啲搵解決方案，裸辭又好hea做又好。公司唔會錫住你既心理同情緒。要好好愛惜自己」。

同場加映：網民分享11招霸氣辭職 1個月通知期Hea做、咁樣做老細堅嬲到噴血😝

辭職，可能是打工仔能以下犯上的唯一機會，若然時機來到，當然要好好部署，以便為自己過往辛勞的工作好好出一口氣！近日有網民於討論區向大家集思，表示近期考慮辭職，希望各大網民能提供最霸氣的辭職方法。網民獻計11招霸氣辭職方法，請到原文閱讀👈