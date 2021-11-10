成功撮合了玄彬和孫藝珍的韓劇《愛的迫降》，近日盛傳將會翻拍成為美劇！消息傳出後，不少網民笑指「就算『迫降』哪裡都不合理」。除了《愛的迫降》之外，原來以下這些韓劇和電影，都已經有美國版本，或者已經被美方收購了版權。



【1】愛的迫降

韓國娛樂公司CJ CNM日前宣布將與NETFLIX US聯手，合作翻拍韓劇《愛的迫降》。根據韓媒E DAILY的報道，韓方製片商STUDIO DRAGON正在與美國NETFLIX擬訂合約，並表示「商議程序已經踏入最後階段」。

《愛的迫降》是一個講述南韓女財閥意外飄落北韓境界，並與北韓軍官談戀愛的故事。在傳出美國將翻拍的消息後，引起網民熱烈討論，不少網民對美版故事取材的地方感到好奇，有人猜想是「美俄之戀」。

《愛的迫降》劇照

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【2】上流寄生族

2020年於奧斯卡奪得「最佳影片」等4個大獎的電影《上流寄生族》，已落實會由美國製片商HBO拍成劇集。

主演演員方面，曾於Marvel電影飾演「變型俠醫」的演員Mark Alan Ruffalo，曾經透露自己已經與電影導演奉俊昊見面，並表示「很開心能夠有幸參與其中」。據悉，他將會擔任宋康昊（司機）的角色。

【3】大力女子都奉順

2017年播放的韓劇《大力女子都奉順》，講述一個名為都奉順的女子，有力大無窮的能量，擔任一名遊戲開發公司老闆的保鏢。韓劇的女主角，由身型嬌小的朴寶英擔任。

而此劇的版權，已被美國製片商CBS買下。女主角亦經已落實會由真正的UFC（格鬥冠軍賽）的冠軍級人馬Ronda Rousey演出，相信成品將與韓劇走完全不一樣的風格。

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【4】愛上變身情人

《愛上變身情人》，在韓國分別有電影版和電視劇版，講述男主角每天起床都會變成與前一天完全不同的第二個人，可能是男人，可能是女人。而他身邊唯一不會變的，只有知道這一切的女生怡秀（韓孝周飾）。

在2017年，美國製片商Fox 2000宣布，以200萬美金（約港元1600萬）收購《愛上變身情人》的電影版版權。而女主角將由曾出演《權力遊戲》的艾美莉克拉克（Emilia Clarke）擔任。

【5】屍殺列車

2016年在全球獲得很高人氣的喪屍電影《屍殺列車》，在上映不久後已經隨即宣布將會翻拍成美國版，由《黑夜降臨》的印尼導演Timo Tjahjanto執導。

不過，翻拍的消息傳出後，不少網民都表達了負面的態度，表示「翻拍經典之作的下場都是壞」、「《屍殺列車》其實完全不需要任何翻拍版本」。

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上述提及的作品，不少都是經典之作。而被翻拍的版本，評語大多數都不及原作好。不知道《愛的迫降》的翻拍版本又會是一部怎樣的作品？

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