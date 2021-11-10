【公務員／政府工／鐵飯碗】以為從事媒體、創意行業便沒有進入政府工作的機會？那少年你就太年輕了！其實公務員事務局不時都會釋出一些較偏門的職位空缺，例如今期天文台及警務員分別聘請創意內容設計師及攝影員，入職門檻不高，而月薪則高達$33,350及$21,340，隨時贏絕同行的薪金！《開罐 Opener》為大家整合了近期月薪過2萬的低門檻政府職位空缺，正搵工的你不妨mark實！



相信不少人都有「讚好」天文台的Facebook專頁。（Facebook截圖）

10月連環打風，相信不少人都曾上天文台Facebook專頁留言「洩憤」。不知大家上其專頁留言時，有沒有留意到天文台不時有各式圖片和短片講解天文現象或氣象知識，若你對此有興趣，說不定近期天文台近期聘請的「創意內容設計師」適合你！

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其職責主要是為香港天文台的社交媒體平台製作及構想多媒體內容，並以圖像、動畫及短片等形式呈現，入職條件主要需精通多媒體創作工具軟件如Adobe Illustrator、After Effects、 Photoshop、或對影片及相片拍攝（有航拍經驗為佳）、影片製作具良好知識，並要有最少三年相關經驗。月薪$33,350，另設有約滿酬金。

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公務員職位亦有一定選擇，當中包括較為少見的警務處二級特別攝影員，需具有不少於兩年專業攝影工作經驗，主要拍攝照片，包括罪案現場照片、鑑證照片及特別事件照片等。月薪$21,340起，頂薪達$38,595。

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以上6份工作，以衛生署招聘管工一職最快截止，申請截止日期為11月11日，有意應徵便要把握時間了。

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同場加映：網民求救應否為Reference Letter自願辭職 專家：一啲都唔重要！

reference letter究竟有多重要？或許多年來對大家來說都是一個謎，有人認為相當重要，會影響到下一份工請你的成功機率，亦有人認為毫不重要，就算有沒有都會找到工作。近日有網民於討論區表示其朋友遭公司威逼選擇被炒或自願辭職，指若選擇自願辭職就會得到reference letter。被炒則沒有，其朋友因而不知所措，希望向各大網民求救怎樣才是最好的做法。

就此網民的意見可謂各有不同，有人認為完全沒有用處，根本不用為此辭職，反而應選擇被炒而獲取一個月薪金的代通知金，但亦有人認為reference letter有其用處，又指被炒經歷會影響之後搵工，因此應選擇自願辭職，寧願忍辱負重都要「好來好去」。

究竟正確答案是甚麼？點擊看全文：網民求救應否為Reference Letter自願辭職 專家：一啲都唔重要！