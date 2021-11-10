扶貧委員會今日(10日)開會討論《2020年香港貧窮情況報告》，會議由政務司司長李家超主持，據消息指，本港去年貧窮人口達165.3萬，貧窮率達23.6％，較前年增加16.2萬人，創自2009年有紀錄以來新高，即每5人就有1人為貧窮人口。

近年流行講「成功需父幹」，香港貧富懸殊嚴重，窮苦學生將來長大要脫貧，的確非易事。在讀書時箇中的辛酸和體會，更相信只有同路人才明白。



消息指扶貧委員會今日（10日）討論的2020年香港貧窮情況報告，顯示去年貧窮人口在政府政策介入前創紀錄新高，達165.3萬。而大學更像是社會的縮影，貧富學生之間的距離亦比中學更加明顯。窮學生們沒有「父幹」，只能自食其力，咬緊牙關度過這數年大學生涯，以下8個窮學生才懂的成長體會，你又有沒有身同感受?

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窮學生雖輸在起跑線，但這並不代表他們會輸在終點，種種掙扎正是令他們更加成熟的最佳鍛鍊！不論大學數年有多難熬，回望時也會是難能可貴、讓人會心微笑的經歷。

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