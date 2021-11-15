男人最緊張自己性表現，對小弟弟大小更尤其著緊。近日有名男網友分享，指跟女友親熱時竟被對方問「是否已進來」，及後女生的舉動更令他懷疑人生！



《來生要好好地做2》劇照

近日有匿名網友在爆料公社發文求救，指上星期跟女友親熱時吵架。事源當兩人愛愛進行中時，女友突然問他：「你進來了嗎？」事主當刻聽到震怒，更立時跟女友反面：「你是故意嗎?」但女友卻一臉認真地說，沒感覺到事主已進來。

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爆料公社截圖

事主當時氣得立即「起身不幹」，誰料女友忽然說要幫他量長度和寬度，結果他還是不情不願給她量了。量度完後女友更說要回家，後來也不跟事主說話，只說彼此都要冷靜一下。

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此事對事主打擊甚大，更再次替自己量度JJ及上網公開尺寸:「我寛度2.5，長6公分（厘米），這樣算大嗎?她還說沒感覺？」更懷疑其實是對方有問題云云。

就事主的疑問，網民回應卻相當狠辣，「這算袖珍陽具」、「7公分以下可以掛泌尿科」、「不能怪女友」、「幼稚園都比你大」。不過，事主並沒有提及自己量度時丁丁是在何種狀況，希望他看完網民回應後心臟能撐得住…

《鈍色的箱》劇照

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其實丁丁到底由何處開始度起？應該在甚麼狀態之下度？相信不少男生都有這個疑問。今次除了教大家國際認同的量度方法之外，亦會告訴大家香港，以及世界各地的丁丁長度，好讓大家有個比對。關於長度，不少朋友以為是先天因素冇得救，其實丁丁的長度可以分為六級，而且各有不同的好處，30cm不一家好；短小精幹的丁丁，可能更易令女生高潮呢！

↓↓↓ 按圖丁丁六級「各有所長」 ↓↓↓

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不過看完以上六級丁丁分類，第一級丁丁都要7cm - 10cm，那麼男事主豈非連第一類也不入流?

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