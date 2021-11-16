早前有男子將30cm長的擀麵用木棍插入肛門通便，結果無法取出，需求醫解決。有網民笑語，肛門是人體最悲慘的器官，因為一直被塞入各種奇怪東西。而英國最新公布的肛門異物數字，更令人咋舌。



英國有研究機構，調查由2010年至2019年的國民保健署數字，發現平均每年由肛門取出異物的大小手術次數達3500次，估算每年花費納稅人約34萬英鎊（366萬港元）。研究更發現，相關「患者」主要是男性，研究認為，隨著互聯網色情普及，令人們愈來愈好奇，會在床上「試新嘢」。

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有醫生在病人肛門發現巴斯光年公仔。（ Gizmodo）

除了因為性刺激之外，亦有不少聲稱是意外，導致有各種古靈精怪的異物「誤入歧途」。菊花不保的元兇五花八門，意外的過程亦匪夷所思。

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大家看到是否感到菊花一緊？小編突然想起周杰倫的歌《菊花台》：「菊花殘，滿地傷」，睇圖都覺得痛！

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女網民在網上討論區表示，男友似乎有「戀四肢癖」，會突然抓著女友的手腳來聞及親吻，雖然她不討厭，但還是不知道該不該阻止。「因為有時候出門，他不會脱我鞋子聞我的腳，但他會拿我的手一直聞，怎麼看都怪怪的」，最後誇張的情況，更會把她的手指塞入她想意想不到的地方。

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