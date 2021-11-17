韓國人氣男團EXO的成員CHEN，繼2020年4月喜得一女之後，日前宣布再當爸爸。雖然他目前仍然在服兵役，但仍然「三年抱兩」，有網民笑言「韓國的生育率就靠他來拯救了」。除了他之外，曾經亦有不少年輕的韓星「先懷孕後結婚」，讓《Opener》與大家一起看看7個奉子成婚的韓星。



【1】CHEN

人氣男團EXO的29歲成員CHEN（原名金鍾大），在2020年1月突然於FANCLUB上載手寫信，表示「有了想相伴一生的女朋友」。及後，所屬經紀公司SM娛樂亦宣布CHEN即將結婚，而且圈外女友已經懷孕。消息傳開後，引起粉絲不滿，不少人更要求CHEN退團。

在各種爭議之下，CHEN在2020年4月喜得一女，並於同年10月入伍當兵。雖然他目前仍然未退伍，但在11月16日，又有消息指他再度當爸爸，三年抱兩。

CHEN

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【2】Bobby

現年25歲的男團iKON成員Bobby，於今年8月在個人IG上上載手寫信，宣布自己即將結婚，並於9月當爸爸。消息傳出後，粉絲反應與CHEN的事件相同，爭相要求Bobby退團。有網民笑言，「難道一來就宣布結婚及懷孕是近年流行的趨勢嗎」。

【3】盛駿

現年31歲男演員盛駿，與洪宗玄、李洙赫、金宇彬、金英光是好朋友，同樣是模特兒出身的演員，五人合稱「模特兒界的avengers」。在2020年仍然在服兵役期間，他突然自爆自己在2018年入伍前已經和圈外女友註冊結婚，而且在結婚前女方已經懷孕的消息。

盛駿

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CHEN、BOBBY這些90後偶像，都因為奉子成婚而被韓國粉絲嫌棄，甚至要求他們退出所屬組合。不過，有不少海外粉絲就認為這樣沒有大問題，不明白為甚麼韓國粉絲會有這麼大反應。如果大家的偶像突然間宣布奉子成婚，你又會有甚麼看法？歡迎留言一齊討論！

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