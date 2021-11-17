【雪姨／雪姨Chanel】KOL兼YouTuber雪姨（容可兒）日前於IG直播開箱Chanel聖誕倒數月曆，欲開箱後將內裏禮物送給觀眾。該倒數月曆以巨型N°5 香水為造型，售價$6,250。正當雪姨以為即將會拆到各式奢侈品之際，實際獲得的卻是貼紙、手繩及磁石等，令她相當崩潰，到後期更不禁爆粗表示不滿。

影片其後獲瘋傳，不少網民大讚睇片睇到由頭笑到尾，又表示感激雪姨代燒錢開箱，讓他們免中伏。其實雪姨大灑金錢並非首次，一直被封「富貴KOL」的她不時有富貴事跡，一起看看雪姨到底有多豪爽！



近期Chanel推出N°5 香水造型的聖誕倒數月曆，價值$6,250。據知該月曆相當搶手，雪姨透過相熟朋友才能搶到手，因而希望拍片開箱分享、又打算將內裏禮物送給觀眾。雪姨開始拆禮，第一份是紅色唇膏後表示「ok喎」誰知卻越拆越崩潰，以為會有的貨size（原裝）貨品沒有、試用品亦沒有，卻一直只有書簽、鏡子、手繩、貼紙及簿等相對不值錢的物品，令她相當憤怒，斥Chanel「畀啲良心」，又指物品毫無用處，「你覺得我呢個年紀鍾意玩貼紙？」。

雖然越拆越懷疑人生，不過她依然自我安慰說「有重量有希望」，但依然是失望，最後一份竟是迷你版唇膏，令她當場大叫「我畀6千幾蚊，你畀支貨Size我都唔得」，又指「我下年一定唔會買，我人生最錯今次」。雪姨崩潰到最後一刻，不過影片就獲得大量好評，除了因為她的反應夠激動，亦有不少人指幸好雪姨開箱，否則破財的便是自己了！

雪姨開箱越後期越崩潰，最後更忍不住爆粗。（影片截圖）

雪姨近年的YouTube頻道獲得越來越多的關注，早期主要以減肥片作主打，近年則有較多投資及實測等影片。她不時於影片中大談投資之道，豪言「未曾生意失敗過」。當不少人都以為雪姨有家底時，其實她不時自爆是公屋出身，6歲父母離異後與母親相依為命。有今天的成就全因投資有道，在月薪$8500時會儲起$5000，在當年利息高的年代，兩年間成功儲到十多萬，其後以這筆資金買股票及窩輪，成功滾大身家。

時至今天，她分別坐擁8間公司，既有KOL經理人公司、亦有與香港小姐冠軍陳凱琳合作賣卸妝棉，生意瓣數超多。雪姨亦不時將錢運用於影片之中，除了今次豪爽買Chanel聖誕倒數月曆送給粉絲外，其實過往都不時有「燒錢」的富貴行為。

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相信今次開箱影片會令雪姨人氣更上一層樓，大家不妨期待她之後再會怎樣燒錢吧！

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