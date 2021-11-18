減肥失敗有很多種原因，除了進食過多或運動量不足之外，其實一些細微的生活習慣，也是養成容易肥胖體質的「兇手」。日本電視節目請到一位專門研究肥胖問題的醫生，她曾經幫助3000位患者減磅成功，原來只要看看日常生活中有沒有以下7個習慣，便能知道他／她是否擁有易肥難瘦的體質！



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你有沒有發現，有些人即使吃得不多也很胖，但有些人卻無論怎樣吃也不長肉。原來這些都和「體質」有關，只要培養良好的生活習慣，就能獲得不容易變胖的體質。

日本京都醫療中心的研究部長淺原哲子醫生，是研究肥胖問題和控制體重的專業人士，她曾出版減肥相關書籍，又曾幫助過3000位肥胖症患者瘦身成功。她在節目《世界一受けたい授業》為大家講解7個纖瘦的人和肥胖人士的生活習慣差異，原來只是輕微的一句說話和動作，便足以帶來重大改變，早上起床後立即做一件事就可以養成易瘦體質！👇👇點擊圖片看7個你需要改變的生活習慣👇👇

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【1】飯前不會說「我開動啦」

吃飯時習慣不說「我開動了」和「我吃飽了」的人，都會比較容易發胖，有研究發現，這些人的飲食習慣較隨意，平均每天吃東西的時間比其他人長、攝取食物的份量亦較多。由於吃東西的時間平均較長，體內負責將醣份轉換成脂肪的胰島素會分泌過多，變相為身體製造更多脂肪，從而變成容易肥胖的體質。

【2】口頭禪是「無所謂」

被人問「今天想吃什麼」的時候，你會怎樣回答？通常答「沒所謂」的人都會容易胖，因為不會考慮自己想吃什麼的人，會有放縱飲食的傾向。相反，每天都會仔細考慮自己想吃什麼的人，通常會對飲食習慣有規劃，傾向攝取充分營養，不會讓自己暴飲暴食。

【3】睡眠不足

英國列斯大學曾調查肥胖和睡眠時間的關係，將每天平均睡6小時的人和睡9小時的人做對比，發現睡6小時的人腰圍粗了3cm以上！不過，並非睡得越多越好，過度睡眠會導致身體新陳代謝變慢，同樣容易變肥。最理想的睡眠時間是7至9小時。

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其實只要改善以上的生活習慣，不但能讓大家變成容易變瘦的體質，更能獲得健康體魄，大家不妨試試！

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人一生最重要是「食得瞓得屙得」，否則家財萬貫都無意義。可惜都市人好易便秘和腸道不適，雖然不是什麼大病，卻能毀掉一整天的好心情和減低工作效率。擁有健康的腸道和排便習慣非常重要，有日本節目找來消化道疾病學會專科醫師，教大家從飲食、生活習慣和運動入手，學會3招改善便秘、容易腹瀉等腸道問題！到底早午晚哪一餐飯最重要？原來食乳酪並唔一定對腸臟好！點擊全文看日本醫生教3招保持腸道健康，告別肚痛和便秘👈🏻👈🏻