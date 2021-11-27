還差一個月便踏入2022年，大家不妨回顧今年所發生過的事，到底有沒有完成年頭訂立的目標呢？如果今年未能達成心願，也不要氣餒！進入新一年之前，先看看日本占卜師的12星座運勢排名，分析來年的愛情、金錢和事業運程，把握先機，讓未來一年過得更有意義！



大家猜猜菅田將暉的星座是什麼？

日本占卜師石川楓花最近公布了2022年的12星座運勢排名，詳細分析來年各方面的發展預測，第一位由早前傳出新婚喜訊的菅田將暉奪得，大家猜到是哪個星座嗎？點擊下圖繼續看下年的12星座運勢排名，你排第幾？👇👇👇

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賣個關子，先公佈12星座中的倒數5位！

【第12位】人馬座（11月23日－12月21日）

新一年的你會傾向保守、維持現狀，即使你知道必須要迎接新挑戰增值自己，也會想盡辦法拖延。你覺得開展新戀情很麻煩，建議有時可以刺激一下，這樣才不會錯過戀愛的機會。秋天將會是你大展身手的時期，好好把握時機逆轉！

【第11位】獅子座（7月23日－8月22日）

雖然2022年的事業運一般，但專注力會較往年集中，是前進的好時機。但注意不要過分執著，要傾聽其他人的意見才會事事順利。戀愛方面會有阻滯，你傾向將理想的形象套在對方身上，看不見對方的真實性格。

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【第10位】金牛座（4月20日－5月20日）

你新一年的主題是「規劃未來」，不論是工作、生活、愛情或婚姻上到必須慎重考慮每個抉擇，將會影響未來的發展。只要清理掉不需要的東西，新的邂逅和好運將會陸續有來。工作上，你將會遇到很大壓力，建議找一個正過著你心目中理想生活的人聊天，可能會有得著喔！

【第9位】水瓶座（1月20月－2月18日）

水瓶座於2022年要留意錢財，提高儲蓄意識並學習投資和股票，將會對未來有幫助，另一方面，你可能會有較多一時衝動而揮霍的機會，要學會控制情緒。愛情方面沒有太大進展，你要站在對方的角度嘗試理解，通過聆聽和遷就避免麻煩。

【第8位】天秤座（9月23日－10月23日）

2022年的天秤座工作運較強，你可以嘗試做一些感興趣的事。吸引運氣的關鍵是你要主動去尋找。即使要面對壓力抗爭，只要你願意向前邁出一步，也會迎來開心的日子。與不同類型的人打交道會帶來金錢運，但要注意，即使不擅長打交道的人，也要盡量多說話。

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除了星座之外，明確的生日日期也能看出新一年運勢！占卜師分別指出你在新一年大概會向甚麼走勢發展，一共有12個大方向！究竟哪位壽星「超級幸運兒」、哪些日期出生的人會踏入「愛情之年」桃花旺盛？另外，記者亦看了近年爆紅的MIRROR12子運勢排名，結果姜濤竟然在全部成員當中包尾！即睇全文找出你的生日日期看2022年運勢👈🏻👈🏻