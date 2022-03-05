能成為密友大概總帶著愛，男女之間真的有純友誼嗎？當你心儀的對象待你如朋友一樣，卻又總有些說不清道不明的小曖昧，疫情下雖沒見面，卻ＷhatsAPP、IG對你甚關心，令你心中無法辨清彼此到底是朋友還是戀人。這種友達以上，戀人未滿的狀態，讓你不敢輕易戳破這層關係，生怕一切只是自作多情，到底該如何分辨彼此是友情還是愛情呢？



《黑道律師文森佐》劇照

人與人之間能成為好友，甚至密友的首要條件，是兩人都不討厭對方且有一定的好感，若然男女想維持這種關係，是需要相互的平衡，任何一方的感情多了都不行。比如：兩者都不討厭對方，但也不喜歡對方或單方面喜歡對方卻毫不知情等。

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因此有時候男女之間所謂純友誼，只不過是一方死不認，另一方在裝傻罷了。若然你身邊有一個親密無間的異性好友，抑或是想分辨你心儀的對象待你是友情還是愛情，都可以參考以下5大重點，除了最基本的身體接觸外，更可從相處的細節和態度中看出端倪。

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人心是複雜的東西，因為猜不透對方的想法，令不少人在邁向關係中，以致承認「愛」都變得守株待兔，更可能因此而失去一段好姻緣，把心愛的他／她拱手相讓。既然人生只得一次，又怎麼不讓自己勇敢一次，大聲告訴他／她自己的心意呢？

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網民「美斯GOAT」在連登討論區發文，指自己跟女友已經拍了一年拖，希望女友可以在IG上貼合照，沒想到女友一下拒絕，更不經意地說出了原因，令他「唔開心咗成日」。不過有網民認為，女友答得夠坦蕩，更柯南上身推測：「佢似覺得身邊有其他更好選擇，但十劃無一撇」，所以才不PO樓主；亦有網民提出另一個看法，指「正常有拍過拖嘅人都會有分手嘅打算。你繼續拍得開開心心就未必出事，你而家開始傷春悲秋就一定分手」。到底這位網民的女友對他說了什麼呢？

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